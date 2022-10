Andorra és el país d’Europa on més s’utilitza el telèfon mòbil per a connectar-se a Internet

L’estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars és una font bàsica i homologada d’informació sobre la població en relació a les tecnologies de la informació i la comunicació, adreçada a les llars residents al país d’acord amb els estàndards de l’estadística oficial europea i està inclosa en la Llei del Pla d’estadística 2022-2025 (codi A171), a càrrec del Departament d’Estadística i amb la col·laboració d’Andorra Telecom.

En aquesta informació es presenten les dades de la tercera edició (any 2021), després que en les edicions del 2017 i del 2019, que van donar compliment al Pla d’Estadística, s’obtinguessin uns resultats destacables.

Així, el 96,9% de les llars (un 95,7% l’any 2019) amb almenys un membre d’entre 16 a 74 anys tenen accés a Internet. El 97,0% de la població de 16 a 74 anys (93,2% el 2019) ha fet servir Internet en els darrers tres mesos, dels quals el 97,8% (95,3% el 2019) s’hi connecta diàriament.

Cal destacar l’increment del l’ús de l’administració electrònica, el 65,7% de la població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos ha efectuat algun tràmit electrònic per motius particulars fent servir les pàgines habilitades per l’administració pública.

El 46,6% dels que van utilitzar Internet en el darrer any declara haver fet la darrera compra online en els darrers tres mesos.

En relació als valors mitjans dels 27 països de la Unió Europea, Andorra destaca especialment en l’accés i l’ús d’Internet per part de la població, sent el primer país on més s’utilitza el telèfon mòbil per a connectar-se a Internet. Del setè passa a ser el tercer país on més proporció de persones es connecten diàriament a Internet, el setè país en proporció de llars amb accés a Internet i el quart país on més percentatge de persones es connecten a Internet en els darrers tres mesos. En contraposició, les dades andorranes presenten valors inferiors a la mitjana europea en l’ús del comerç electrònic i en l’ús de l’administració electrònica.