Andorra, epicentre de la innovació amb un esdeveniment que atrau 350 experts

Fins a 350 membres de laboratoris vius (living labs) d’arreu de món, provinents dels 44 països que formen part de la Xarxa Europea de Laboratoris Vius (European Network of Living Labs -ENoLL-), participen a l’Open Living Lab Days 2025 (OLLD25) l’esdeveniment anual dedicat a la innovació organitzat ENoLL i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que se celebra aquest dimecres i dijous al Principat. Sota el lema ‘Living Labs for Regenerative Futures: Connecting Local and Global Innovation Ecosystems’ (Laboratoris Vius per a futurs regeneratius: connectant els ecosistemes innovadors locals i globals), l’edició d’enguany és especialment significativa perquè converteix el país en un cas d’estudi viu i participatiu per a la innovació regenerativa.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i vicepresidenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Conxita Marsol, ha inaugurat l’acte i ha anunciat que el certamen “és l’escenari perfecte per a presentar al que es convertirà en el Pla Estratègic per a la Innovació i la Diversificació 2025-2035 d’Andorra. Una iniciativa que segueix la mateixa filosofia que els laboratoris vius: posar el coneixement al servei de la societat i fer-ho de forma col·laboradora”. Un Pla, ha explicat la ministra, que “té com a objectiu donar suport a la transformació del país en tres àrees prioritàries: la tecnologia, la salut, l’esport i la sostenibilitat, que estan directament relacionades amb l’esperit d’ENoLL”.
Marsol ha conclòs que aquesta edició de l´OLLD “consolida la posició d´Andorra com un centre dinàmic per a l’experimentació, la col·laboració i la innovació, on les forces locals i globals s’uneixen per a donar forma a les solucions regeneratives per al futur”. De la seva banda, la gerenta d’AR+I, Marta Domènech, ha explicat que “des de la innovació intentem experimentar amb solucions que siguin útils i que puguin respondre les necessitats locals. A AR+I ja tenim alguns exemples d’èxit i aprofitem aquest certamen perquè els nostres investigadors els expliquin. Un exemple és la plataforma ARGOS, que va sortir d’un repte que vam impulsar i a través de la nostra col·laboració una empresa emprenedora ha desenvolupat al país una solució que gestionarà Protecció Civil i que preveu riscos naturals a curt termini”.
La d’enguany és la primera edició que se celebra al país, gràcies a la integració fa tres anys d’Andorra Recerca i Innovació a ENoLL, esdevenint l’únic membre de la xarxa internacional que té un laboratori viu a escala país. “Portar aquest esdeveniment a Andorra és una fita perquè dona sentit a la idea d’un país sencer com a laboratori viu. En comptes de provar la innovació en un districte, un campus o una ciutat, tot el país es converteix en un espai obert on noves idees es poden co-crear, provar i escalar. Això és únic perquè la mida petita d’Andorra, la seva agilitat i el seu compromís amb la sostenibilitat fan possible experimentar ràpidament i involucrar tota la societat”, ha explicat la directora d’ENoLL, Martina de Solé.
L’OLLD reuneix agents del canvi, creadors, emprenedors i acadèmics arribats d’arreu del món per a desenvolupar noves idees, trobar-se amb altres membres de la xarxa i establir col·laboracions. És previst que durant els dies que dura l’esdeveniment se celebrin mig centenar de sessions de treball per grups, que tindran lloc al Centre de Congressos. També s’han habilitat espais a la plaça del Poble i al Bici Lab d’Andorra la Vella per a fer-hi xerrades divulgatives i exposicions obertes per a acostar l’entorn dels laboratoris vius a la ciutadania.