Andorra entra al grup treball de la Unió Internacional de Telecomunicacions sobre la Protecció Infantil en Línia

Al centre de la imatge, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell (SFGA)

Andorra continua avançant en el desplegament de l’Estratègia de digitalització 2020-2030 per a assolir alts nivells d’implementació dels processos digitals que ajudin a la ciutadania i a les empreses a facilitar el seu dia a dia i la relació amb l’Administració. Aquest procés, però, no oblida la bretxa digital que pot suposar la implementació d’aquests nous mecanismes ni tampoc la protecció dels menors que cal tenir en compte, encara més, quan es tracta de digitalització.

És per aquest motiu que el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha participat aquest dilluns de forma telemàtica al grup de treball de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) sobre la Protecció Infantil en línia. Aquesta és la primera vegada que l’òrgan internacional convida Andorra a formar part d’un grup de treball, la qual cosa suposa el reconeixement de la tasca que s’està fent per a avançar en aquesta matèria.

La reunió telemàtica ha permès explicar davant de la comunitat internacional el disseny de l’estratègia i decàleg d’accions que el Govern està treballant per a reforçar la protecció del menor en línia, així com afavorir el benestar digital. Per la seva banda, la UIT ha mostrat suport a l’estratègia dissenyada per Andorra i s’ha predisposat a facilitar coneixements tècnics, així com a establir col·laboracions necessàries per a millorar i reforçar el full de ruta marcat. Així mateix, l’entrada a formar part del grup de treball també garanteix un seguiment exhaustiu del desplegament de l’estratègia per part de l’entitat internacional.

A grans trets, l’estratègia busca potenciar el benestar digital que fa referència a l’estat de salut d’una persona en relació amb l’ús de la tecnologia i els dispositius. Es tracta de trobar un equilibri saludable entre la tecnologia i la vida diària, evitant els efectes negatius de l’ús excessiu o poc saludable de dispositius electrònics, xarxes socials i altres tecnologies digitals i aprofitar-la perquè ajudi a assolir els objectius sense distraccions. En definitiva, tenir el control de la tecnologia per a aprofitar tot el seu potencial i gaudir dels seus beneficis.

El benestar digital és essencial per a garantir que tothom pugui beneficiar-se dels avantatges de la tecnologia mentre minimitzen els riscos associats. A través d’una comprensió i ús responsables de les tecnologies digitals, la ciutadania pot navegar pel món digital de manera segura i eficaç, fomentant una participació informada i equitativa a la societat digital actual. En el context empresarial, el benestar digital implica promoure pràctiques conscients en l’ús de la tecnologia, garantint la desconnexió digital dels seus empleats, garantir la seguretat de les dades de què disposen i no utilitzar tècniques de monetització que puguin ser nocives per als clients.

Finalment, aquest benestar digital també cal aplicar-lo a la funció pública i ha de servir com a exemple per a les empreses respecte al benestar digital dels empleats i el seu impacte a la societat, garantint la privacitat de les dades personals dels ciutadans que gestiona.