Andorra entra a l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha signat aquest dijous a Màlaga l’entrada d’Andorra Recerca + Innovació a la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP). La inclusió en aquesta entitat serveix per avançar en els preparatius del districte tecnològic que treballa el Govern i permet que el Principat entri en aquesta xarxa que impulsa polítiques, programes i serveis d’alt valor afegit per a empreses i emprenedors.

En aquest sentit, Gallardo ha destacat que “l’acord també ens ajudarà a enllestir les bases del districte tecnològic i d’innovació que projectem” i ha de permetre, entre d’altres, “proporcionar entorns que millorin una cultura d’innovació i creativitat, facilitar la creació de nous negocis mitjançant mecanismes d’incubació i spin-off, i accelerar el creixement de les petites i mitjanes empreses. Aquesta entitat reuneix milers d’empreses innovadores i institucions de recerca a tot el món i facilita la internacionalització de les empreses residents. És una gran oportunitat que hem de saber aprofitar”.

Per la seva banda, la directora General de la IASP, Ebba Lund, ha recordat que “la nostra xarxa està present a 77 països i és molt important aquest acord perquè, per una banda, Andorra es podrà beneficiar de tot el que li podem aportar, però també nosaltres aprendrem del que està passant en innovació al Principat”.

En la mateixa línia, el gerent d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Pons, ha explicat que “l’entrada ens permet connectar-nos amb els diferents parcs científics i àrees d’innovació del món, alhora que ens ofereix el suport de l’associació i dels seus grups de treball en la definició i evolució del nostre projecte a Andorra”.

El model andorrà al principal esdeveniment de R+D+i del Sud d’Europa

L’acte de signatura coincideix amb la invitació que va rebre el ministre per participar al foro Transfiere, el principal esdeveniment de R+D+i del Sud d’Europa en coneixement científic i tecnològic, que promou la innovació i connecta ciència i empresa. En aquesta edició hi participen més de 600 empreses, 400 grups d’investigació, 70 universitats i més d’una quarantena de fons d’inversió. Gallardo ha exposat el model andorrà en innovació, digitalització i diversificació econòmica.

A la mateixa jornada de treball ha mantingut trobades amb el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, el subsecretari de Ciència i Innovació del Govern Espanyol, Pablo Martín, i el director del Málaga Tech Park, Felipe Romera.

Polo Digital, Rayo Verde i Giants , com a referents

Gallardo també ha aprofitat el desplaçament a la ciutat malaguenya per conèixer de primera mà el Polo Nacional de Continguts Digitals, que té la funció d’accelerar idees, projectes i empreses tecnològiques. Un centre adreçat principalment a startups i emprenedors que promou les iniciatives tecnològiques, l’aprenentatge avançat i els projectes transmèdia.

Així mateix, ha visitat les instal·lacions de Rayo Verde, que és l’espai d’emprenedoria, tecnologia i coneixement que acull les empreses més innovadores del Parc Tecnològic d’Andalusia en col·laboració amb la Universitat de Màlaga. I per últim ha mantingut una sessió de treball amb la direcció del Giants, un dels equips d’esports electrònics més importants del moment que han mostrat el seu interès pel desenvolupament d’aquest sector a Andorra.

En el decurs del seu desplaçament, el ministre ha estat entrevistat per diversos mitjans de comunicació com Canal Sur, el Español, el Independiente, Onda Cero i Ràdio Televisió de Màlaga, on ha aprofitat per explicar els principals projectes andorrans i les oportunitats que ofereix el país.