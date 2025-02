Andorra, en espera de tancar l’acord amb l’ONCE

Un quiosc de l’ONCE (AndorraDifusió)

L’arribada de l’ONCE al Principat d’Andorra serà vital per a millorar la vida de les persones amb discapacitat visual o auditiva. Aquesta és la percepció de l’associació que els representa. Segons informa AndorraDifusió, la recaptació dels jocs es destinarà a accions socials i, en aquest sentit, apunten la implantació del braille o adaptar el 112 per a persones amb discapacitat auditiva com a prioritats.

Després d’anys de negociacions, fa uns dies es va tancar l’acord amb l’ONCE per a comercialitzar els jocs i també, de retruc, estendre els programes socials de la fundació a Andorra. Això, segons l’Associació de Persones amb Discapacitat Auditiva i Visual, es resumeix en més oportunitats de formació i treball per a aquest col·lectiu.

En una reunió amb el cap de Govern i la ministra d’Afers Socials, l’entitat va exposar aquest dilluns les prioritats que cal afrontar en un escenari on esperen que es disposin de més recursos, ja que la majoria de la recaptació per la venda dels jocs es destinarà a obres socials. Demanen l’adaptació del 112 per a les persones amb discapacitat auditiva i la implementació del llenguatge de signes a tots els sectors públics i privats. També l’adaptació dels llocs de treball i les escoles, així com promoure el braille en tots els serveis públics.