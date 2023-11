Andorra – Eldense, difícil, però toca guanyar, sí o sí

L’afició andorrana es mereix veure un nou triomf del seu equip (club)

No passa per al millor moment l’FC Andorra, setzè a la lliga amb 16 punts i “festejant” amb la zona de descens de la segona divisió espanyola. Dels darrers 5 partits, els tricolors n’han perdut tres i n’han guanyat dos. La lluita a la part mitja-baixa de la classificació és ferotge i tots els conjunts fan esforços per a allunyar-se del pou.

L’FC Andorra juga aquest diumenge, 12 de novembre, a casa, a l’Estadi Nacional (16:15 hores). Ho farà contra l’Eldense que està mantenint el tipus a la divisió de plata. Els alacantins es troben per davant dels tricolors a la taula, sent 12ns amb 19 punts, tres més que els d’Eder Sarabia. Seria una bona oportunitat -una més- per a retallar distàncies i agafar oxigen.