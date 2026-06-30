Andorra Digital informa d’un intent de suplantació d’identitat a través de correus electrònics

Andorra Digital informa que ha detectat un intent de suplantació d’identitat (email spoofing) en què tercers han intentat utilitzar de manera fraudulenta la identitat per a enviar correus electrònics des d’un servidor extern. L’anàlisi tècnica realitzada ha confirmat que el correu maliciós s’ha enviat des del servidor extern webmail.reagan.com, intentant aparentar que provenia de l’equip d’Andorra Digital escrit en anglès.
Els sistemes de la infraestructura d’Andorra Digital no han estat compromesos gràcies als mecanismes de protecció i els sistemes de detecció actius. Tan bon punt s’ha identificat l’incident, Andorra Digital ha activat els protocols de resposta corresponents de forma immediata. En aquest sentit, s’ha notificat l’incident a SpamCOP i a les autoritats competents en matèria de seguretat.
Andorra Digital recorda als usuaris la importància de mantenir una actitud preventiva davant de qualsevol correu electrònic sospitós. En aquest sentit, «en cas de rebre aquests correus electrònics que aparentin provenir de la nostra organització, es recomana: verificar l’origen real del missatge abans d’interactuar-hi, no fer clic en enllaços ni descarregar fitxers adjunts si hi ha dubtes sobre la seva autenticitat i contactar directament amb Andorra Digital per a confirmar la veracitat del correu rebut», assenyalen des de l’organització.