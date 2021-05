Andorra defensa la importància d’un “accés just i inclusiu” a mecanismes de finançament multilateral

El secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, ha participat telemàticament aquest dimecres a la tarda en la VII Reunió Iberoamericana de Ministres d’Hisenda i Economia, que s’ha celebrat a Santo Domingo (República Dominicana). Aquesta és la primera trobada ministerial que organitza la Secretaria Pro Tempore (SPT) de la República Dominicana, que ha agafat el relleu del Principat i acollirà la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern sota el lema ‘Junts per un Iberoamèrica pròspera i justa’.

Els ministres responsables de Finances, Hisenda i Economia s’han reunit per tractar de les conseqüències que ha tingut la pandèmia sobre les finances públiques dels països iberoamericans i de les mesures a adoptar per reconstruir millor.

En la seva intervenció davant els representants dels 22 països de la Conferència Iberoamericana, Ballestà ha destacat la importància “del multilateralisme com a l’instrument més eficaç per coordinar les accions dels Estats” relatives “als desafiaments que planteja la crisi” de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, Marc Ballestà ha posat en relleu la necessitat de garantir un “accés just i inclusiu als mecanismes de finançament” a través dels organismes multilaterals de finançament, que, ha afegit, alhora han de contribuir al “desenvolupament sostenible”. “La recuperació econòmica ha d’integrar la dimensió mediambiental”, ha afirmat i ha recordat que “Andorra ha fet una aposta clara en els darrers anys per desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambiental”.

Sobre la gestió de la pandèmia, el secretari d’Estat ha posat en relleu l’esforç del Principat per assegurar “que tota la població tingués accés als tractaments mèdics necessaris, incrementant la despesa i l’equipament sanitari”. A més, ha continuat, “el Govern ha promogut diverses mesures econòmiques i socials, com ara l’accés d’empreses i autònoms a crèdits garantits per l’Estat o la possibilitat de la suspensió temporal dels contractes de treball”.

En aquest context, Ballestà ha apuntat que l’Executiu ha treballat en la diversificació del finançament, millorant la resiliència de l’Estat. En aquest punt, el responsable d’Afers Financers Internacionals s’ha referit a l’adhesió al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa i, en un temps rècord, al Fons Monetari Internacional (FMI). Addicionalment, Andorra ha realitzat la primera emissió internacional de bons, essent verds, socials i sostenibles.

La reunió de ministres iberoamericans també ha comptat amb la participació del president de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i dels representants dels organismes multilaterals convidats; el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Iberoamericà de Desenvolupament (BID) i del Banc Mundial (BM).