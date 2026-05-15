Andorra defensa al Consell d’Europa el compromís amb Ucraïna i la justícia internacional

Andorra ha participat en la 135a sessió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, celebrada fins avui divendres a Chișinău (Moldàvia), una reunió ministerial marcada pel suport europeu a Ucraïna i pel debat sobre el reforç de la democràcia i l’estat de dret davant dels reptes geopolítics actuals. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut en la sessió plenària davant els representants dels 46 estats membres del Consell d’Europa, on ha reiterat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, la defensa dels drets humans, la democràcia i el respecte del dret internacional.
Un dels principals eixos de la intervenció ha estat el suport d’Andorra a Ucraïna. En aquest sentit, Tor ha recordat que el Principat forma part del Registre de Danys per a Ucraïna des de la seva creació i que va ser un dels primers estats a signar el Conveni que estableix la futura Comissió Internacional de Reclamacions. Així mateix, la ministra ha anunciat la voluntat d’Andorra d’adherir-se a l’Acord parcial ampliat que institueix el Comitè de Direcció del Tribunal Especial per al Crim d’Agressió contra Ucraïna, una iniciativa impulsada per a garantir la rendició de comptes pels crims comesos en el context de la guerra.
La titular d’Afers Exteriors també ha expressat el suport d’Andorra al Pla d’acció del Consell d’Europa per a Ucraïna, amb una atenció especial a les poblacions més vulnerables, especialment els infants afectats pels conflictes armats.
En el marc dels debats sobre el futur democràtic europeu, Tor també ha alertat sobre les noves amenaces que afecten la democràcia, “especialment les ingerències i manipulacions informatives provinents de l’exterior que poden alterar els processos electorals”. Alhora, ha valorat positivament la iniciativa del secretari general del Consell d’Europa relativa a un Nou Pacte Democràtic per a Europa, orientada a reforçar la resiliència democràtica dels estats membres.
Pel que fa a les qüestions migratòries, Imma Tor ha defensat la necessitat de mantenir un diàleg “franc i obert” sobre les migracions des d’una perspectiva basada en els drets humans i ha reiterat el suport d’Andorra a la independència i imparcialitat del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Durant la 135a sessió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa els ministres també han abordat qüestions vinculades a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, l’acció del Consell d’Europa en matèria migratòria, l’estratègia d’acció exterior de l’organització i la cooperació entre el Consell d’Europa i la Unió Europea.
La sessió ha conclòs amb el traspàs de la presidència del Comitè de Ministres de la República de Moldàvia al Principat de Mònaco, que assumirà les noves prioritats de treball de l’organització. Cal recordar que el Consell d’Europa és una organització internacional independent de la Unió Europea, creada l’any 1949 i integrada per 46 països. La seva missió principal és la promoció dels drets humans, la democràcia i l’estat de dret al continent europeu. Andorra n’és membre des de l’any 1994 i participa activament en els seus treballs i iniciatives.
Trobades bilaterals
Paral·lelament a la sessió ministerial, la ministra Imma Tor ha mantingut diverses reunions bilaterals i trobades informals amb homòlegs europeus per a continuar reforçant les relacions diplomàtiques i la cooperació bilateral. En aquest context, s’han celebrat trobades amb representants de França, Suïssa, Espanya, Noruega, San Marino, Àustria, la República Txeca i Bèlgica.