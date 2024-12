Andorra compta amb una nova àrbitra internacional FIFA, Marta San Juan

Marta San Juan atenent el micròfon de RTVA (AndorraDifusió)

Marta San Juan és des de fa pocs dies nova àrbitra internacional FIFA. Tot i la seva joventut, ja fa força temps que s’hi dedica. Segons publica el digital, AndorraDifusió, el seu reconeixement arriba en el millor moment per al col·lectiu arbitral de la federació, que ja disposa de tres àrbitres i cinc jutges assistents internacionals.

San Juan assegura que és una cosa que esperava ja feia anys. “Porto 10 anys arbitrant i era el meu objectiu principal. Somio molt en gran. Arribar on ha arribat l’Ainhoa Fernández ja seria increïble per a mi. De moment, estem on estem”. Per això, es mostra prudent. “Comencem amb la categoria més baixa de l’arbitratge internacional i pas a pas, que arribi el que hagi d’arribar”.