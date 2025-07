Andorra competirà a l’Europeu sub19 de vòlei platja, a Irlanda, amb dues parelles i molta il·lusió

L’expedició andorrana a l’Europeu sub19 (FAVB)

La selecció andorrana sub19 de vòlei platja és, des d’aquest dijous, a Irlanda per a disputar l’Europeu de Petits Estats de la categoria, una competició oficial que reunirà equips de sis països europeus en dos dies d’intensa activitat. El torneig, organitzat a les instal·lacions de Sport Ireland Campus (Blanchardstown, Dublin), comptarà amb la participació d’Andorra, Escòcia, Islàndia, Irlanda, Illes Fèroe i Irlanda del Nord.

Per part d’Andorra, el combinat nacional estarà representat per dues parelles: Judit Claret i Mia Pijuan competiran en categoria femenina, mentre que Christian Ribeiro i Alan Mitjana ho faran en la masculina. Els quatre esportistes estaran acompanyats per l’entrenador Geni da Silva, responsable del projecte de formació i tecnificació.

En la prèvia del viatge, Alan Mitjana ha destacat el bon moment del grup i la connexió amb el seu company: “Crec que pot ser una molt bona experiència. Ens complementem molt bé amb en Christian i tenim ganes d’anar a competir i, si es pot, a guanyar”. Per la seva banda, Christian Ribeiro posa en valor la preparació acumulada els últims mesos: “Hem après molt jugant el circuit català i entrenant amb gent més experimentada. Això ens ha ajudat a créixer tècnicament i tàcticament. Ara anem a Irlanda a donar el nostre millor nivell”.

La competició començarà aquest divendres, 1 d’agost, amb la fase de grups i continuarà dissabte amb les eliminatòries finals. Els partits es disputaran sobre sorra en pista interior i l’accés serà gratuït per al públic assistent.

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) continua així amb el seu compromís amb el desenvolupament del vòlei platja de base, participant de manera regular en tornejos internacionals de formació i donant continuïtat a l’impuls iniciat els darrers anys.