Andorra col·labora amb la Universitat d’Standford en un estudi de seqüenciació genòmica

Els investigadors que aquesta setmana han presentat l’estudi de seroprevalença de la Covid-19 desenvolupat amb les mostres d’un 91% de la població del Principat el maig del 2020 no tenen previst continuar-lo però sí que treballen en altres objectius, com ara realitzar un estudi de seqüenciació genòmica amb la Universitat d’Standford, als Estats Units.

La investigadora del SAAS, Cristina Royo, ha detallat que “ja estem analitzant les mostres d’aquella primera onada”. Segons ha remarcat aquest estudi vol tenir continuïtat “perquè volem seguir de forma prospectiva fent seqüenciació genòmica”.

Creu que aquesta branca és “molt novedosa” i s’ha mostrat molt satisfeta d’iniciar aquest projecte.

Per la seva part, el director d’ActuaTech, Marc Pons, ha remarcat que un altre dels objectius és “analitzar l’impacte del canvi climàtic en el sector de la salut”. En aquest sentit, treballen per saber com afecta a escala de país, però també “ens focalitzem en el transport i la contaminació atmosfèrica”.