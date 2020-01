L’organització de Comapedrosa Andorra 2020 ha presentat aquest dimarts, 21 de gener, una nova edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF a Arinsal. Aquesta serà la 10a vegada que el Principat acull una etapa d’aquesta prestigiosa prova, que enguany canvia la seva denominació per Comapedrosa Andorra d’acord amb el canvi d’itinerari en la seva primera prova, la Individual, que està previst que arribi fins al pic més alt del país. Aquesta ruta, però, s’haurà de confirmar demà en funció de les condicions meteorològiques i del terreny, segons va informar el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme i director de cursa de la Copa del Món 2020, Carlo Ferrari. El director ha assegurat que les últimes prediccions meteorològiques donen “moltes garanties” de mantenir l’itinerari, però la decisió final no es comunicarà fins dijous.

La Comapedrosa Andorra compta amb dues proves: la Individual Race, que tindrà lloc dissabte 25; i la Vertical Race, que se celebrarà diumenge 26. Ambdues curses es desenvoluparan a Arinsal, fet que la cònsol major de la Massana, Olga Molné, valora molt positivament per la “repercussió que tindrà per a la parròquia, especialment per al poble d’Arinsal”. La cònsol ha aprofitat la seva intervenció per donar la benvinguda a aquest esdeveniment internacional, que donarà el tret de sortida divendres, dia 24, amb la cerimònia d’inauguració que se celebrarà al telecabina d’Arinsal.

La presentació de Comapedrosa Andorra també ha comptat amb la presència d’Enric Torres, director de nous projectes d’Andorra Turisme, qui ha destacat la repercussió que té per a Andorra acollir esdeveniments esportius internacionals com la Copa del Món d’Esquí de Muntanya. La competició permet, segons les seves paraules, “situar Comapedrosa com un referent amb dues copes del món.

UNA GRAN ETAPA DE LA COPA DEL MÓN

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) té una llarga trajectòria en l’organització de curses d’Esquí de Muntanya. Jaume Esteve, president de la FAM i de Comapedrosa Andorra 2020, ha reivindicat aquesta experiència i la d’EMAP en l’organització d’esdeveniments esportius d’impacte mundial i ha manifestat la seva voluntat perquè Comapedrosa Andorra sigui “la millor etapa de la Copa del Món ISMF 2020”. Tanmateix, si bé ha posat en relleu que el recorregut de la nova Individual Race és “molt ambiciós” pel fet que corona el cim més alt del Principat, ha apuntat que és complex per la seva logística. Malgrat això, ha destacat que aquest és un circuit “molt apreciat pels corredors”.

D’altra banda, el president de la FAM ha explicat que un dels objectius d’aquesta edició és apropar la competició el màxim possible als espectadors. Per a fer-ho, l’organització disposarà una pantalla gegant a la zona de sortida i arribada amb imatges, informació en directe de les classificacions i comentaris en directe de les curses. Així mateix, els aficionats podran seguir la Individual Race per streaming des del web de Comapedrosa Andorra i Vallnord – Pal Arinsal i la Vertical Race a través de RTVA.

SOSTENIBILITAT I SOLIDARITAT

Una de les màximes de Comapedrosa Andorra 2020 és la sostenibilitat en la seva organització. En aquest sentit, s’han establert diferents col·laboracions per tal de reduir al màxim la petjada ecològica de la competició. L’empresa Lavola calcularà les emissions que deixi la Copa del Món a Andorra i informarà l’organització i als equips de com es pot reduir aquest impacte ambiental, així com d’accions de compensació que es poden portar a terme. El director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, ha recordat els valors que caracteritzen aquesta etapa de la Copa del Món i ha explicat una iniciativa solidària que es desenvoluparà amb Autea amb motiu de la celebració de Comapedrosa Andorra. A través del projecte “Treballem a Casa – Tea 6/9”, es vol promoure el desenvolupament d’un servei d’atenció a infants amb TEA d’entre 6 i 9 anys i les seves famílies treballant a casa.

Quant a l’accessibilitat del públic a les pistes per veure les proves, el director general de Vallnord – Pal Arinsal ha recordat que l’estació aposta perquè l’esdeveniment estigui pensat, no només per als esportistes, sinó també per al públic. Per aquest motiu, l’estació de la Massana posa a disposició del públic tots els ginys “perquè puguin viure-ho de prop” comprant els accessos a les taquilles. D’altra banda, ha fet una crida a assistir a la cerimònia d’inauguració de la competició que se celebrarà divendres al telecabina d’Arinsal.