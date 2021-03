Andorra celebra el dia de la Constitució amb comerços oberts per primer cop

És dia 14 de març, dia de la Constitució. Un dia on, de manera sistemàtica, tots els comerços tancaven i feien festa. Enguany, però, gràcies al decret que va signar l’any passat el Govern, els negocis han pogut aixecar per primer cop la persiana i aprofitar el festiu per treballar.

Una decisió que aixeca polèmica entre els comerços. Mentre uns celebren poder treballar per fer caixa, d’altres creuen que tothom hauria de tancar i més en un any on l’afluència de turistes és més minsa.

I és que tot i que el formigueig de persones al carrer és més o menys constant, hi ha molts negocis que han decidit seguir la tradició i fer festa. Tot plegat, entre els residents, també hi ha disparitat d’opinions. N’hi ha que creuen que avui s’hauria de tancar tot i que n’hi ha que entenen l’obertura com a necessària.

La imatge d’aquest diumenge és ben diferent a la d’altres anys. Botigues obertes al costat de negocis amb el cartell de tancat. Gent passejant i bosses de la compra plenes. Cal destacar que els turistes espanyols que han aprofitat el cap de setmana per visitar el país sí que celebren que hi hagi moviment.