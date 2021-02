Andorra, capdavantera en la prohibició de l’ús de certs productes fitosanitaris nocius

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director d’Agricultura, Josep Casals, han presentat aquest divendres la modificació del Reglament relatiu a l’ús dels productes fitosanitaris. L’actualització del text permet posicionar Andorra com un país capdavanter en la prohibició de l’ús de certs productes fitosanitaris que poden ser nocius per la salut pública, la biodiversitat i també per al medi ambient. “Anem més enllà del que marca el marc normatiu actual vigent de la Unió Europea”, ha explicat la ministra.

Calvó ha defensat que la decisió s’emmarca plenament en la política agrària del Govern que “té com a objectiu principal potenciar el desenvolupament d’una agricultura sostenible orientada a la producció de productes de proximitat de qualitat, al manteniment del paisatge i a la conservació de la biodiversitat”. La modificació també possibilita fer un pas més en relació al conveni establert entre el Govern i els Comuns, que ja prohibia l’ús d’aquestes substàncies en espais públics diversos (parcs i jardins urbans, voravies, camins, etc.). La ministra també ha apuntat que la mesura s’ha pres de manera consensuada amb el sector.

En concret es prohibeix la importació, la comercialització, la tinença i qualsevol ús del glifosat (un herbicida) a tot el territori, substància que l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer de l’OMS ha classificat com a probable carcinogen. “Ens posicionem entre els vuit primers països d’Europa que han prohibit de manera total la utilització d’ús del glifosat”, ha subratllat Josep Casals.

A més, el reglament ha permès actualitzar el llistat de productes que no es poden emprar en el conreu, afegint 90 substàncies noves al llistat existent que s’havia revisat el 2017 seguint el Registre únic de productes fitosanitaris de la Unió Europea (UE). Aquesta llista prohibeix, entre d’altres, determinats productes neonicotinoides (insecticides) per la relació provada entre l’ús d’aquestes substàncies i la davallada de les poblacions d’insectes pol·linitzadors.

El nou text legal també amplia les malalties vegetals sotmeses a quarantena amb l’objectiu de prevenir aquelles malalties, que tot i que no s’han detectat al territori, podrien generar, en cas que s’importin, impactes de transcendència a la producció agrària. També es prohibeix la importació de patates de sembra d’altres països que no siguin de la UE i Suïssa i es limita la importació de sòl, substrats pel conreu únicament als països de la UE.

Finalment també s’estableix l’obligació que les importacions de vegetals destinats a la plantació s’hagin d’acompanyar d’un certificat oficial fitosanitari a efectes d’atestar que els materials importats estiguin lliures de malalties i plagues i per conseqüent es pugui prevenir la seva importació al nostre territori, amb un menor ús de productes fitorsanitaris.