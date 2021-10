Andorra Business ultima, amb actors de diversos sectors, l’estratègia nacional d’innovació i emprenedoria

Les agències governamentals Andorra Recerca + Innovació (ARI) i Andorra Business (AB) han organitzat una sessió de treball per ultimar l’elaboració de l’estratègia nacional d’innovació i emprenedoria presentada el passat juliol en la comissió d’economia del Consell General.

A la sessió d’aquest dilluns, 11 d’octubre, han treballat conjuntament el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el secretari d’estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i els directors d’ARI i AB, Marc Pons i Judit Hidalgo, amb actors de diverses entitats i sectors com la Cambra de Comerç, la CEA, l’Empresa Familiar Andorrana, el ministeri d’Educació, el NIU d’Andorra Telecom, FEDA, l’Associació de Bancs d’Andorra, les universitats d’Andorra, Carlemany i Europea, entre d’altres.

El tema central de la sessió ha estat l’elaboració, conjuntament amb els actors citats, d’un pla d’acció, tal com preveu l’estratègia presentada, que suportat per un desplegament legal adaptat als nous contextos, ha de servir per catalitzar talent i noves iniciatives empresarials en el marc de la innovació, la recerca, la tecnologia i la nova economia digital i del coneixement.

Un pla de transformació de país que es treballarà de la mà del sector privat, l’administració pública, les institucions de recerca i innovació, així com de la ciutadania. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha assenyalat que “aquest lligam es coneix com el model de la quàdruple hèlix. Pensem que és fonamental englobar el actors més rellevants sobre els que es desenvolupen els ecosistemes d’innovació i el teixit empresarial, amb l’acompanyament i els suport del sector públic, els quals han de ser els motors principals d’aquest canvi”.

L’objectiu d’aquesta estratègia d’Innovació i Emprenedoria és aprofitar al màxim la capacitat i el talent del país per propiciar que el coneixement arribi a productes i serveis que tinguin un impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones i de l’economia andorrana de forma sostenible.