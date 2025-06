Andorra Business potencia la innovació empresarial amb 500.000 euros en subvencions per a projectes d’R+D+i

Al fons de la imatge, Conxita Marsol i Judit Hidalgo (Andorra Business)

Andorra Business ha presentat aquest dijous, 5 de juny, la primera convocatòria de subvencions per a projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I). L’entitat destina una dotació global de 500.000 euros amb l’objectiu de reforçar la diversificació econòmica del país i fomentar la competitivitat. Els ajuts estan destinat a empreses o professionals establerts a Andorra que portin a terme activitats d’R+D+i i cobriran despeses vinculades directament a projectes d’innovació, desenvolupament i recerca empresarial com ara personal especialitzat, actius productius, infraestructures i materials tècnics. Les sol·licituds es valoraran per ordre d’arribada i segons criteris com l’impacte del projecte al país, la seva viabilitat i la qualitat tècnica.

“Invertir en R+D+i no és una opció: és una necessitat per construir un país modern, sostenible i resilient”, ha destacat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la presentació. I ha afegit que “es tracta d’una activitat d’alt valor afegit que, amb pocs recursos i poca ocupació de territori, genera grans avenços tecnològics, solucions innovadores, llocs de treball qualificats, noves oportunitats de negoci, riquesa sostenible i una millora significativa de la competitivitat”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “les empreses innovadores tenen un 50% més de probabilitats d’augmentar el seu volum de negoci i exportacions. Aquesta convocatòria busca reforçar un teixit empresarial capaç de competir internacionalment i promoure la col·laboració dins del país”. Hidalgo ha recordat que l’objectiu de l’entitat “és impulsar projectes d’alt valor afegit que puguin transformar el model econòmic actual, complementant els sectors tradicionals mentre posicionem el país com un pol d’innovació especialitzada al sud d’Europa”.

Les sol·licituds es poden presentar des de l’11 de juny fins al 10 de desembre i es pot consultar tota la informació detallada i els requisits a través del web d’Andorra Business.