Andorra Business impulsa la presència d’empreses andorranes al 4YFN de l’MWC

Estand d’Andorra Business al 4YFN del Mobile World Congress (Andorra Business)

Andorra Business participa per cinquè any consecutiu al 4 Years From Now (4YFN), l’esdeveniment per a startups del Mobile World Congress, amb un estand que acull vuit empreses i entitats andorranes. L’objectiu és potenciar la internacionalització i visibilitat de les iniciatives del Principat davant d’inversors, empreses i agents del sector de la innovació.

El 4YFN, que se celebra des d’aquest dilluns i fins al dijous, a Barcelona, preveu reunir més de 800 startups i 95.000 assistents, incloent-hi emprenedors, inversors i representants de grans corporacions d’arreu del món. En aquest context, la participació d’Andorra Business esdevé una plataforma estratègica per a donar a conèixer el potencial del país com a hub d’innovació i atracció de negocis tecnològics.





En aquesta edició hi participen les següents startups i entitats andorranes:

– Blockchain School: Plataforma educativa especialitzada en formació sobre blockchain i tecnologies descentralitzades.

– Andorrix: Serveis de telecomunicacions i gestió d’infraestructures tecnològiques per a empreses.

– Learning Heroes: Solucions digitals per a la formació empresarial amb metodologies innovadores.

– GosGuapos: Aplicació que connecta propietaris de mascotes amb serveis veterinaris, botigues i perruqueries.

– OKlaim: Plataforma d’automatització de reclamacions d’assegurances per a agilitzar processos i millorar l’eficiència.

– Sport Dynamics Lab: Innovació en tecnologies esportives per a optimitzar el rendiment d’atletes i equips.

– PayMeter: Solucions intel·ligents de pagament i gestió financera per a empreses i particulars.

– Andorra Recerca + Innovació (AR+I): Fundació dedicada a la investigació i desenvolupament de projectes científics i tecnològics a Andorra.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que “el 4YFN és una oportunitat excepcional per a les empreses andorranes, ja que els permet connectar amb inversors i empreses tecnològiques d’arreu del món. El nostre objectiu és continuar impulsant la diversificació econòmica d’Andorra i promoure l’emprenedoria i la innovació en sectors estratègics.”

Les empreses i entitats que formen part de l’estand d’Andorra Business representen sectors com la tecnologia, la sostenibilitat i la transformació digital, contribuint a posicionar Andorra com un pol d’innovació emergent en l’àmbit internacional.

Amb aquesta iniciativa, Andorra Business reafirma el seu compromís per a enfortir el teixit empresarial del Principat i facilitar l’accés de les empreses andorranes als mercats globals, consolidant Andorra com un destí atractiu per a la inversió i el desenvolupament tecnològic.