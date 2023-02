Andorra Business i 8 empreses emergents andorranes mostren el potencial del país al 4YFN del MWC

Ester Morros, de Zeno Quantum (Vídeo: Andorra Business)

Andorra Business participa per tercer any al 4YFN, l’esdeveniment per a empreses emergents que s’integra dins del Mobile World Congress, i que se celebra a Barcelona des del 2014. I ho fa, una vegada més, acompanyat de 8 startups andorranes, en aquesta edició: Agile Compass, Zeno Quantum, Airnex, Motor Match RC, Ship-Quik, Automòbil Club d’Andorra, Litlab Games i Alpine Security, que mostren a l’estand de l’entitat els seus projectes i aprofiten per a fer nous contactes empresarials.

Per a la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, “tornem un any més al 4YFN perquè no només donem a conèixer les oportunitats d’inversió a Andorra sinó que també oferim a les empreses que ens han volgut acompanyar la possibilitat de connectar amb centenars d’empreses emergents internacionals, inversors i empreses consolidades i també a conèixer les darreres tendències exposades al Mobile World Congress”.

Per la seva banda, Ester Morros, gerent de Comunicació i Màrqueting de Zeno Quantum, ha explicat que “proposem solucions tecnològiques dins de l’àmbit de l’orientació i hem vingut de la mà d’Andorra Business per a ensenyar al món tot el que podem fer des d’Andorra junt amb les altres empreses. El nostre objectiu també és poder establir contactes i fins i tot veure solucions d’altres empreses que ens puguin interessar”.

En la mateixa línia, David Julián, director general d’Alpine Security, ha assenyalat que “hem vingut a conèixer clients, a explicar els nostres productes i a donar visibilitat a la imatge d’Andorra. Hem tingut moltes visites i de moment estem molt contents”.

En aquesta novena edició del 4YFN 2023 hi participen més de 700 exhibidors de 35 països i un miler d’inversors. Segons fonts de l’organització s’espera que fins al 2 de març hi passin pel recinte de Fira Gran Via a l’Hospitalet de Llobregat més de 20.000 persones.