Andorra Business i 8 empreses del país, presents al Mobile World Congress

Andorra Business participa al saló 4 Years From Now (4YFN), que és l’esdeveniment per a startups dins de l’exposició més gran de món per a la indústria mòbil, el Mobile World Congress. El congrés se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

A l’estand d’Andorra, ubicat al Hall 2 F3, Andorra Business també ha facilitat la participació d’una representació de 8 empreses del país (Bit24, Niu d’Andorra Telecom, Freemindtronic, Keepser Group, PurpleDye, ADHOC.tech, Iniced i Selfaudit).

En aquesta edició un total de 430 startups prenen part del 4YFN i 300 ponents comparteixen idees per impulsar l’ecosistema mòbil i altres 200 empreses fan les seves presentacions, esperant atreure l’atenció dels principals fons i inversors de capital.

En aquest sentit la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “l’objectiu és connectar clients, socis comercials i inversors i empreses que aposten per la innovació com a motor de desenvolupament corporatiu, social i humà. Estem veient que l’acollida dels projectes andorrans és molt bona i estem satisfets amb els resultats d’aquest primer dia de fira”. Hidalgo també ha afegit que “participar en aquestes fires posiciona el país com un pol d’atracció per a projectes tecnològics i emprenedors”.

El lema d’aquesta edició és aprofitar el poder de les ‘startups’ per a “crear un món millor”.