Andorra bategarà a ritme de muntanya del 12 al 15 de juny amb la Trail 100 by UTMB® 2025

Presentació de la Trail 100 Andorra by UTMB® (Toni Grases)

La Trail 100 Andorra by UTMB® torna com una de les grans cites del calendari de trail running. Del 12 al 15 de juny, Andorra tornarà a convertir-se en un punt de trobada mundial per als amants del trail running amb la celebració de la Trail 100 Andorra by UTMB®. Amb cinc distàncies pensades per a tots els nivells (105 km, 80 km, 50 km, 21 km i 10 km), la prova es desplegarà pel territori andorrà amb sortida i arribada a Ordino, centre neuràlgic de l’esdeveniment.

Una aventura que creix any rere any

La cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® reunirà 3.121 participants de més de 90 nacionalitats, amb inscripcions exhaurides en diverses distàncies mesos abans de la prova. Com diu Agustí Pérez, director regional del Sud d’Europa per The IRONMAN Group, “aquesta xifra no només parla de creixement, sinó de consolidació de confiança i de passió per la muntanya”.

Des del seu naixement el 2021, l’esdeveniment ha viscut un creixement exponencial en qualitat, participació i ressò internacional, amb França, Espanya, Andorra, Regne Unit i Estats Units entre els països més representats. La cònsol major, Maria del Mar Coma Padilla, afirmava: “Hem superat les expectatives i hem esgotat inscripcions 6 mesos abans de la prova. Gràcies als inicis hem arribat fins aquí.”





Els grans noms, a la sortida

Com ja és tradició, el dijous 12 de juny, a les 17 h, Ordino acollirà la presentació pública dels atletes d’elit que enguany participaran en les diferents distàncies. El cartell de 2025 torna a comptar amb figures de primer nivell internacional, amb noms reconeguts a cadascuna de les proves. Tal com assenyala Agustí Pérez, director regional, “comptem amb un cartell de corredors d’elit que consolidarà encara més la reputació internacional de la prova”.

En la distància reina de 105 km, brillarà la presència del català Pau Capell, una de les icones mundials del trail, que compartirà línia de sortida amb el portuguès Joao Rodrigues, el francès Gautier Airiau, el canadenc Christian Meier i el també francès Valentin Benard.

En la mateixa prova, però en categoria femenina, destaquen l’alemanya Michaela Wolf, l’espanyola Cristina Santurino, la corredora xinesa Wenfei Xie, i la boliviana Elisabeth Rios Peredo.

Pel que fa als 80 km, prendran la sortida noms com el suís Jean-Philippe Tschumi, el nord-americà Ben Dhiman, l’italià Daniel Jung, l’holandès Peter Van der Zon i l’espanyol Alexandre Urbina. En categoria femenina, sobresurten la francesa Manon Bohard Cailler, les espanyoles Virginia Pérez Mesonero i Montse Garcia, la xinesa YuanYuan Wu i la romanesa Biborka Krisztina Fazakas.

En la prova de 50 km, també hi haurà un nivell molt destacat. En categoria femenina, lidera la classificació la xinesa Miao Yao , seguida de la neozelandesa Caitlin Fielder, la italiana Camilla Magliano, l’andorrana Ariadna Fenés i l’espanyola Cristina Bes Ginesta. En categoria masculina, els cinc corredors millor posicionats són els francesos Baptiste Chassagne, Sébastien Poesy i Loïc Rolland, acompanyats dels espanyols Abel Carretero i Víctor del Águila Pellicer.

En la prova de 21 km, també hi haurà corredors destacats. Entre les dones, hi participaran Sheila Aviles, Naiara Irigoyen, Anna Comet Pascua, Ana Murillo i Lili Beck. En categoria masculina, s’hi podran veure Vincent Loustau, Israel Garcia Membrive, Javier Vives Barreda, Arnau Aranda i Alain Santamaria.

En definitiva, hi ha una varietat de nacionalitats que fa rica aquesta cursa. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres Falcó afirma que “Andorra és una terra d’acollida i donem la benvinguda a tots el atletes de les diverses nacionalitats“.





Trail Kids: el primer pas cap a la muntanya

El Trail 100 Kids Race tornarà a omplir els carrers d’Ordino d’energia, somriures i il·lusió el dijous 12 de juny a les 18.00 h, just després de la presentació dels atletes d’elit. Aquesta cursa gratuïta, adreçada a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys, proposa un conjunt de recorreguts urbans adaptats per edat i pensats per a promoure la pràctica esportiva en família, el respecte per la natura i l’esperit de superació.

Tots els participants rebran un obsequi commemoratiu i viuran l’emoció de creuar una línia de meta autèntica. És una oportunitat única perquè els més petits visquin l’ambient UTMB® des de dins i sentin que ells també formen part d’una gran aventura de muntanya.





Cinc distàncies, mil emocions

Amb cinc recorreguts adaptats a diferents nivells i perfils, la Trail 100 Andorra by UTMB® ofereix una experiència única per a cada participant. Com diu Agustí Pérez, “Per a nosaltres és una festa, és una festa del esport, és una festa del món del trail”. Des de l’esforç extrem dels 105 km fins a la intensitat controlada dels 10 km, cada distància ha estat dissenyada per a combinar exigència esportiva i descoberta natural.

Els corredors tindran l’oportunitat de recórrer alguns dels indrets més emblemàtics d’Andorra: el Pic de Comapedrosa (2.943 m), la Vall del Madriu (UNESCO), la Vall d’Incles, el Parc Natural del Comapedrosa o el Casamanya. La distància de 80 km incorpora més de vuit llacs d’alta muntanya i punts icònics com el Mirador Solar de Tristaina o el Pont Tibetà de Canillo, a 1.875 m d’altitud. Una combinació de paisatge i repte que converteix cada quilòmetre en una experiència memorable. Maria del Mar Coma, destacava: “A ells, als participants, els felicito, per tenir el coratge de córrer els nostres cims”.





Més que una cursa: territori, sostenibilitat i futur

La Trail 100 Andorra by UTMB® és molt més que una competició esportiva. És un projecte que posa el territori al centre, amb una voluntat ferma de contribuir a l’equilibri entre esport i medi natural. L’organització aposta per una logística responsable, mesures ambientals concretes i la sensibilització dels participants sobre el respecte pel paisatge pirinenc.

Amb un fort component de turisme actiu i implicació local, la cursa també genera un impacte positiu en l’economia del país i en la projecció d’Andorra com a destinació de natura i esport. És una festa de l’esforç i el compromís, tant pels qui corren com pels qui fan possible aquesta aventura.

Una edició que va molt més enllà de la competició. És un homenatge a la muntanya, als que la corren i als que la cuiden.