Andorra avança en la conscienciació per a la donació d’òrgans i teixits

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha celebrat, aquest dissabte, el tercer Homenatge al Donant, coincidint amb el Dia Europeu per la Donació d’Òrgans i Teixits, amb un acte al voltant de l’escultura “Jo en tu” al Parc Central d’Andorra la Vella. La jornada ha volgut reconèixer la generositat de les persones donants i de les seves famílies, així com agrair la tasca del personal sanitari que fa possible la cadena de vida que representa cada trasplantament.
Enguany, l’acte ha arribat marcat per una notícia especialment rellevant: la donació de còrnies ja és una realitat a Andorra. Gràcies al conveni signat entre el Ministeri de Salut, el SAAS, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic, el Principat pot obtenir còrnies de donants i contribuir així a la restauració de la visió de moltes persones.
L’acte ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del Comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, i el president d’ATIDA, Toni Gamero, entre altres autoritats i representants d’entitats col·laboradores.
Cristina Pérez ha destacat que “la donació de còrnies ja és una realitat a Andorra, un pas endavant que exemplifica el compromís del Govern per a fer efectiva la donació d’òrgans i teixits al país”.
Maria Nazzaro, que ha obert els parlaments institucionals, ha donat la benvinguda als assistents i ha subratllat “la importància de valors com la solidaritat i l’empatia, que inspiren i cohesionen la nostra comunitat”.
Per la seva banda, el president d’ATIDA, Toni Gamero, ha agraït “el gest immens dels donants i les seves famílies, que en moments difícils decideixen donar vida”, i ha recordat “la tasca silenciosa però essencial del personal sanitari que acompanya cada pas del procés de donació i trasplantament”.
L’acte ha combinat moments institucionals i culturals, amb la participació de l’escola de teatre Entreacte, que ha interpretat l’obra “Te la regalo”, acompanyada de música en directe del grup Anyway i la cantant Ishtar Ruiz. També s’ha pogut veure una actuació dels Castellers d’Andorra, que han dedicat un pilar especial als donants i a les seves famílies.
El matí, marcat per un dia radiant al Parc Central, ha aplegat un nombrós públic que s’ha volgut sumar a aquest homenatge, que ha culminat amb un concert i un refrigeri popular en un ambient emotiu i de reconeixement col·lectiu.
Amb aquest tercer homenatge, ATIDA consolida una jornada que vol mantenir viu el record dels donants i transmetre un missatge d’esperança, vida i solidaritat. L’associació continua treballant per a fomentar la donació d’òrgans i teixits al Principat i per a col·laborar amb les institucions sanitàries i socials en l’impuls de polítiques de sensibilització i suport als trasplantats.
Com entusiasta de lempatia (i dels castellers, per clar), aquest homenatge a ATIDA és un verdader èxit! Molt bé que la donació de còrnies ja és una realitat a Andorra, però haurien de posar una taquilla: és un espectacular espectacle de vida! La combinació dactuacions, des de Te la regalo fins als Castellers dedicant un pilar… xou! I la Cristina Pérez amb aquesta publicitat a la donació dòrgans, ja es comença a sentir un poc com quan li dius a la teva mare que tens una nota dhonor: ¡Mira, qué paso adelante!. Encara que lacte hagi estat emotiu, aquesta notícia és un gran gest. Gràcies a tots, fins i tot al grup musical que sha mogut el coll!