Andorra assumeix per primera vegada la presidència del Grup Electoral I de la UNESCO

Andorra presideix enguany el Grup Electoral I de la UNESCO. El país, des de l’adhesió a les Nacions Unides l’any 1993, no ha presidit mai aquest grup, que assumeix aquest 2022 per primera vegada. Així ho ha informat la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, aquest dimecres durant la sessió de Consell de Ministres. De fet, la primera reunió d’aquest any tindrà lloc aquest dijous.

El Grup Electoral I de la UNESCO és un grup que gestiona les qüestions vinculades a les eleccions dels Estats Membres en els diferents òrgans de la UNESCO. També s’encarrega de coordinar les posicions relatives als temes polítics, centralitza els missatges del Secretariat i fins i tot pot elaborar alguna estratègia.

El president del Grup Electoral I se situa com a principal representant del Grup, president/àrbitre de les negociacions, negociador de compromisos, etc. És el representant del grup tant davant els altres grups electorals com davant del Secretariat. La presidència serà un repte molt important per la Delegació Permanent i una excel·lent prova del compromís del Govern envers la UNESCO. L’equip haurà de redistribuir el temps de dedicació al dossier UNESCO, donant-li més prioritat per realitzar un bon seguiment dels temes en curs. A més, permetrà alhora donar visibilitat a Andorra en el sí de l’organització i amb relació a la resta d’Estats membres i altres actors d’interès per a la UNESCO.

Com es divideixen els estats membres

De la mateixa manera que succeeix a les Nacions Unides, els Estats membres de la UNESCO estan dividits en grups electorals regionals, amb l’objectiu d’evitar desequilibris geogràfics en la repartició dels seients dels diferents òrgans de l’Organització. Aquesta pràctica permet respectar el principi de representació geogràfica equitativa atorgant a cada grup regional un cert nombre de seients.

Els estats membres de la UNESCO es reparteixen en 6 grups electorals regionals: