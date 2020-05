Andorra assoleix el nombre d’aturats més gran de la seva història

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació en recerca de feina a final del mes d’abril és de 1.251 persones, el que representa una variació respecte al mes anterior (644 persones) del +94,3%, i d’un +175,6% respecte al mateix mes de l’any anterior (454 persones). El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que el Departament d’Ocupació i Treball desenvoluparà plans de formació i d’ocupació específics per reubicar aquests treballadors en diferents sectors.

Gallardo ha afirmat que el Govern està desenvolupant diferents accions de manera transversal per donar solució, cobertura i acompanyament a les persones que estiguin en situació d’atur involuntari. Aquestes accions s’afegiran a les ja efectuades fins a la data. El ministre ha puntualitzat que la represa progressiva de l’activitat, per si sola, ha d’ajudar a disminuir la xifra d’inscrits.

Tal com ha explicat el ministre Jordi Gallardo, dels 1.251 demandants, 813 s’han inscrit entre el mes de març i d’abril. D’aquests, 305 han estat acomiadats (37,52%), 19 han perdut la feina pel cessament de la seva empresa (2,34%), 45 han cessat el seu contracte laboral de manera voluntària (5,54%) i a 444 (56,41%) treballadors els va finalitzar el contracte durant aquest període.

Gallardo també ha apuntat que dels 444 treballadors als quals els ha finalitzat el contracte durant la crisi sanitària, 89 eren treballadors temporers, que a la que retornin al seu país d’origen seran baixa del SOA. Els 355 inscrits en recerca de feina restant, són treballadors temporers residents, que davant la perspectiva de no poder accedir a una altra feina durant les pròximes setmanes s’han inscrit al Servei d’Ocupació.

El dia d’avui, un total de 290 persones perceben un ajut per desocupació. D’aquests 228 s’han acollit a aquesta prestació amb les mesures de flexibilització aprovades en els paquets de mesures econòmiques i socials per pal·liar la situació d’emergència per la COVID-19. Els beneficiaris dels ajuts per desocupació involuntari que accedeixen a la prestació amb les mesures de flexibilització previstes, han de complir els següents requisits: haver perdut la feina a partir del 13 de març a conseqüència de la crisi sanitària o haver plegat de la feina a aspirant a una de millor entre el 17 de febrer i el 14 de març i no haver-se pogut incorporar al nou lloc de treball a conseqüència de la crisi sanitària, o ser un treballador per compte propi que hagi cessat totalment la seva activitat durant aquest període.

Els beneficiaris que accedeixen als ajuts de manera flexibilitzada no caldrà que hagin estat registrats al SOA durant almenys 45 dies, amb la inscripció serà suficient. Els majors de 26 anys hauran d’acreditar 18 mesos de cotització a la CASS en comptes dels 36 que estipulava la normativa anterior. Els menors de 26 anys hauran d’acreditar 9 mesos de cotització de la CASS en comptes dels 18 estipulats en la normativa anterior.