Andorra administrarà vacunes Oxford-AstraZeneca també a la gent gran en un dispositiu que comença demà

Ho ha dit el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització sanitària d’aquest divendres, en què s’ha presentat el dispositiu de vacunació que comença aquest dissabte entre la població general. S’iniciarà amb els majors de 70 anys i col·lectius més vulnerables seguint la fase 2.

Es concentrarà en un únic punt: la plaça de Braus d’Andorra la Vella situada davant de l’edifici administratiu del Govern. S’ha d’omplir un qüestionari previ 24h abans disponible al web, el comú o el CAP.

La zona de vacunació estarà dividida en diferents espais: una zona d’acollida i recollida de dades, la zona de vacunació i la d’observació. Tot el procés dura aproximadament uns 25 minuts. El dia i hora es comunicarà per SMS o per trucada telefònica, segons si la inscripció s’ha fet a través de la plataforma o per telèfon. Es prega màxima puntualitat i portar un document identificatiu. Només es podrà canviar l’hora per motius molt justificats. “La campanya de vacunació és molt complexa i no es pot triar la cita”, ha dit el ministre demanant “el compromís de les empreses perquè facilitin el desplaçament als treballadors el dia i hora assignats”. Un cop administrada la vacuna es lliurarà un certificat que podrà servir com a justificant a la feina.

“Totes les vacunes són igual de segures”, ha remarcat el titular de Salut assegurant que s’informarà tothom de quin vaccí rebrà. Martínez Benazet recomana prendre un comprimit d’un gram de paracetamol abans de rebre-la. “Ens hem de vacunar per solidaritat”, ha destacat.

De moment 23.366 persones s’han inscrit al registre per a la vacunació, 3.853 de les quals són més grans de 70 anys.

En casos molt concrets de persones que no es poden desplaçar sense un suport molt específic la vacunació es farà a domicili. El ministre calcula que en són només una desena.

Més vacunes a partir de dilluns

Paral·lelament, el dilluns 8 arribaran les 5.800 vacunes Pfizer provinents d’Espanya, que es començaran a administrar després de les Oxford-AstraZeneca i França tornarà a servir a l’abril una segona remesa amb 3.000 més. En total França subministrarà 30.000 vacunes, les primeres 6.000 d’Oxford-AstraZeneca i la resta, de Moderna.

Martínez Benazet ha recordat que la segona dosi de l’Oxford-AstraZeneca s’administra als tres mesos d’haver rebut la primera.

Dades sanitàries

El titular de Salut ha informat que s’han detectat 22 positius més en les darreres 24 hores. Els casos actius són 302 i el total, 10.998.

Els brots al Tarter i Arinsal augmenten. En el cas del Tarter ja sumen 31 casos diagnosticats però “sembla que la cadena de transmissió es troba a les acaballes”. A Arinsal, en canvi, arriben a 35 i podrien ser-ne més.

A l’hospital hi ha 20 persones ingresades amb la Covid-19, 13 a planta i 7 a l’UCI, 6 de les quals amb ventilació.

Pel que fa a les escoles, hi ha 3 aules totalment confinades i 9 parcialment.