Andorra acull l’arribada del ral·li Tour Auto 2022 on hi participaran més de 230 vehicles clàssics

La 31a edició del ral·li més antic del món arriba el pròxim 30 d’abril a Andorra. El Tour Auto 2022, que enguany se celebrarà del 25 al 30 d’abril, recorrerà com ja és habitual part del territori francès i en aquesta ocasió, posarà punt final al Principat amb una arribada inèdita fora de França. De fet, Tour Auto arriba de nou a Andorra després de fer-ho per última vegada el 2002, així que, 20 anys després, torna al país.

Aquest ral·li recorrerà de nord a sud el territori francès en cinc jornades on participaran més de 230 vehicles i un total de 460 pilots i copilots que realitzaran més de 2.000 quilòmetres.

Així ho han explicat el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, i el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, Toti Sasplugas.

Entre els participants destaca la participació d’Henri Pescarolo que compta amb quatre victòries al 24 Heures du Mans, 2n al Tour de France en 1970 (celebrarà el 80è aniversari al setembre 2022). Estarà acompanyat del copilot Michel Périn, quatre vegades guanyador del Dakar i tres vegades participant en el Tour Auto en les edicions 2017, 2018 i 2021. Pescarolo i Périn competiran amb un BMW 3.0 CSL.

El tret de sortida del Tour Auto 2022 serà el dilluns 25 d’abril amb una jornada dedicada a les verificacions i a l’exposició dels vehicles participants a París. L’endemà és quan iniciarà al ral·li amb un recorregut des del Château de Rambouillet, situat a prop de París, fins a la Baule. El dimecres 27 d’abril, se sortirà de La Baule i es finalitzarà a Llemotges, dijous farà el recorregut de Llemotges fins a Burdeus i divendres de Burdeus fins a Pau. L’última jornada serà el trajecte de Pau a Andorra on es posarà punt final a l’edició d’aquest conegut ral·li francès.

Al llarg de la competició s’han previst diferents proves cronometrades en tres circuits a França (Circuit Bugatti du Mans, Circuit du Val de Vienne, Circuit de Nogaro) i deu proves especials en carreteres tancades, d’entre les quals la d’Andorra al Coll d’Ordino.

Etapa andorrana del Tour Auto 2022

A la cinquena etapa, el primer participant sortirà de Pau a les 7:30 del matí del dia 30 d’abril. Després d’un itinerari en territori francès en el qual s’hi intercalaran dues proves especials en muntanya, el Tour Auto 2022 creuarà la frontera de Pas de la Casa cap a les 15:30 hores per dirigir-se a continuació a Ordino via túnel d’Envalira i recorrerà la CG-2 fins a enllaçar amb CG-3.

Un cop arribats a Ordino està previst que els cotxes facin un breu reagrupament de 20 minuts abans d’iniciar la prova especial del Coll d’Ordino. En finalitzar, els cotxes es dirigiran cap a Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, on després de passar per la Plaça Rebés, circularan per l’Avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu posant punt final al seu recorregut a l’aparcament del Parc Central.

Tota la comissió esportiva l’ACA treballarà a l’organització de la prova en carretera tancada que es desenvoluparà a Andorra. En total es mobilitzaran una cinquantena de comissaris i oficials de l’Automòbil Club amb llicència FIA.

Exposició dels vehicles participants: autèntiques joies automobilístiques

Els aficionats al món del motor podran visitar els vehicles que estaran exposats a l’aparcament del Parc Central de la capital de 17 a 20 hores. L’accés serà de pagament i els infants menors de 12 anys acompanyats d’un adult podran entrar gratuïtament.

En aquesta exposició s’hi podran veure vehicles exclusius com el Ferrari 365 GTB/4 Grup 4 (model al qual se li fa honor aquesta edició), vehicles pioners dels anys 50 que rarament es veuen en circulació com ara un Panhard Dyna X87 1953, un Volvo PV 444 1957 o bé, un BMW Isetta 1958, entre d’altres. També n’hi haurà d’atípics com ara un Ligier JS2, un Ford GT40, un Lamborghini Miura, un Mercedes-Benz 300SL … a part dels ja més habituals a la carrera com els models: Aston Martin DB2 1953, Jaguar XK120 1954, Triumph TR2 1955, Austin-Healey 100/4 1954 i Porsche 356 PréA 1954.

A més de poder contemplar aquests cotxes, també hi haurà per als infants de 7 a 12 anys un espai, el Mini Tour, dedicat a la conducció i on els infants podran practicar la conducció amb un mini Ferrari creat per a l’ocasió. L’accés a aquest espai serà gratuït.

Per completar la jornada, el complex esportiu Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà un sopar de gala on es realitzarà el repartiment de premis als millors classificats de l’etapa Pau-Andorra. Després de pernoctar al país, el migdia del diumenge 1 de maig es repartiran els premis finals del Tour Auto 2022.

L’arribada del Tour Auto 2022 al país ha estat possible gràcies a la iniciativa d’Andorra Turisme i l’Automòbil Club d’Andorra i compta amb la participació dels comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino i el suport d’Andorra Business.