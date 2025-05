Andorra acollirà una cimera de caps d’Estat i de Govern dels petits països europeus prèvia a l’inici dels JPEE

Mònica Bonell, Xavier Espot i Anna Garcia (SFGA)

El darrer Patronat dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 abans de l’inici de l’esdeveniment, que tindrà lloc la setmana vinent, ha permès avaluar el punt de situació dels Jocs. El cap de Govern, Xavier Espot, ha transmès als membres del Patronat la celebració el pròxim dilluns 26 de maig, coincidint amb el desplaçament d’una bona part dels caps d’Estat i de Govern dels petits països amb motiu dels Jocs, d’una cimera en la qual participaran els màxims representants polítics dels estats de dimensió territorial reduïda. Hi haurà representació de tots els microestats, amb l’assistència prevista, entre d’altres, del Príncep Albert II de Mònaco, el primer ministre de Malta, Robert Abela i el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari.

“Hem organitzat aquesta Cimera per a recalcar el paper que exerceixen els petits estats en el sistema multilateral mundial”, ha explicat Espot, que ha afegit que la trobada té com a objectiu establir un intercanvi d’experiències sobre les relacions d’aquests estats amb la Unió Europea i, en general, amb la Comunitat Política Europea (CPE) i amb el Consell d’Europa. “D’aquesta Cimera n’ha de sortir una declaració sobre la resiliència dels estats enfront dels desafiaments, les relacions dels petits estats d’Europa amb la UE i altres estats europeus, el reforç de la cooperació entre els petits estats i sobre la pau i l’estabilitat a Europa i al món”, ha conclòs.

En paral·lel a la Cimera de caps d’Estat i de Govern, se celebrarà una Cimera ministerial d’Esports, presidida per la ministra Mònica Bonell, que ha detallat la voluntat de fer una reflexió conjunta sobre la seguretat en la pràctica esportiva, la universalitat de l’accés a l’esport i l’activitat física i, finalment, el foment de la col·laboració entre els petits estats europeus per a optimitzar recursos i capacitats. La voluntat és que la cimera ministerial clogui amb l’aprovació d’una declaració que estableixi un marc de cooperació en l’àmbit esportiu dels petits estats europeus, ha assegurat Bonell.





Autobusos gratuïts per a les delegacions dels 9 països

La ministra Mònica Bonell ha aprofitat la roda de premsa posterior al darrer Patronat dels Jocs per a anunciar que el Govern facilitarà l’accés als participants en els Jocs dels Petits Estats d’Europa al servei de transport públic nacional. Se’n podran beneficiar més de 3.000 persones entre esportistes, voluntaris, àrbitres, personal tècnic de les diferents delegacions i federacions esportives.

Aquest accés al transport públic nacional és complementari al servei de llançadores, contractat per l’organització dels Jocs, d’ús exclusiu per als participants entre els hotels, el menjador i les instal·lacions on es disputaran les proves.

D’aquesta manera, el Govern ha acordat que els participants, degudament acreditats, podran accedir a les línies de transport regular nacional perquè puguin visitar el país i desplaçar-se per Andorra mentre no tinguin competicions. “Volem facilitar que els esportistes i la família olímpica pugui visitar altres indrets del nostre país, més enllà de les competicions dels Jocs”, ha explicat Bonell.





1.650 persones conformen la família olímpica

La presidenta del Comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025, Anna Garcia, ha informat que estan començant a arribar al país part d’algunes delegacions, el gruix de les quals aterrarà a Andorra el cap de setmana. Són un total de 1.650 persones que s’allotjaran en hotels cèntrics d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Andorra, que acollirà per tercera vegada dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, desplegarà una xarxa de 825 voluntaris. La cerimònia inaugural se celebrarà el dilluns, 26 de maig, a les 21.30 hores, a l’Estadi Nacional, fins avui s’han venut 2.000 de les localitats disponibles per al públic general per a gaudir de l’espectacle. A més, la presidenta del Comitè organitzador dels Jocs ha anunciat que s’instal·laran dos punts de venda de marxandatge, un a la plaça de la rotonda d’Andorra la Vella i un altre a la vila dels Jocs, situada al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.