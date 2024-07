Andorra acollirà la sessió de tardor de 2026 de l’OSCE-PA

Pol Bartolomé i Meritxell López a Bucarest (Consell General)

El Consell General organitzarà la sessió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026. Així ho ha anunciat la Comissió Permanent de l’OSCE-PA en la reunió d’aquest passat dissabte, 29 de juny. La decisió s’ha pres després que l’any passat, durant la sessió anual, el Consell General presentés la seva candidatura per a acollir la sessió de tardor de l’any 2026. Durant l’anunci de l’adjudicació de la candidatura, la cap de la delegació, Meritxell López, ha convidat a tots els assistents a participar en la reunió a Andorra l’any 2026 i ha destacat com a punts forts la sostenibilitat, la protecció del medi i del paisatge i la capacitat d’acollida del Principat d’Andorra per a esdeveniments com aquest.

La delegació del Consell General participa en la redacció d’un punt suplementari per a impulsar la participació dels joves a l’OSCE-PA

La Comissió d’Afers Econòmics de l’OSCE-PA ha aprovat el punt suplementari impulsat per la xarxa de joves parlamentaris de l’organisme sobre les perspectives dels joves sobre el futur de les relacions internacionals, multilateralisme i desenvolupament sostenible.

El principal objectiu d’aquest punt suplementari és garantir que la nova generació de legisladors joves estiguin més a prop de l’OSCE-PA i dels seus processos de decisió. Cal recordar que relacionat amb aquest punt, el Consell General va acollir el passat 24 d’abril una taula rodona sobre els joves i el multilateralisme per a poder traslladar les inquietuds dels joves andorrans sobre els reptes actuals de la societat per a afrontar el futur.

La cap de la delegació andorrana, Meritxell López, ha remarcat la rellevància i la necessitat d’aquesta iniciativa i ha afirmat que “hem de construir mecanismes no només per a informar a la població sobre les nostres tasques com a parlamentaris, sinó també a l’inrevés, hem de construir iniciatives per a implicar-los, establir canals de comunicació bidireccionals, per a fer les democràcies més inclusives i participatives”.

Per la seva banda, Pol Bartolomé durant la seva intervenció ha subratllat que “cal reforçar la representació de la joventut en organismes multilaterals” i alhora “implicar activament la societat civil en la gestió dels afers globals” i ha conclòs que “aquesta resolució pretén fer-ho”.





Aprovades dues esmenes promogudes per la delegació del Consell General

La delegació del Consell General a l’OSCE-PA ha rebut el suport necessari per a introduir dues esmenes a la resolució sobre el “Rol de l’OSCE en l’arquitectura de la seguretat actual: una perspectiva parlamentària” adoptada per la Comissió Permanent sobre Afers Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient.

Les dues esmenes aprovades s’han introduït a la resolució que formarà part de la Declaració de Bucarest que serà ratificada per l’Assemblea Parlamentària aquest dimecres durant la sessió plenària.

Esmena 1 d’addició d’un nou apartat:

“Reconeixent els reptes de seguretat únics als quals s’enfronten els estats participants de l’OSCE sense litoral a causa del seu aïllament geogràfic, la seva llunyania i la dèbil connectivitat de transport i recordant la necessitat urgent d’un accés lliure, eficient i rendible al mar per als països sense litoral, d’acord amb les normes aplicables de Llei internacional.”

Esmena 2 d’addició d’un nou apartat:

“Demana als estats participants de l’OSCE que garanteixin l’accés ininterromput als països sense litoral, evitant així el seu aïllament i una major vulnerabilitat en cas d’emergència ambiental, econòmica o social i fomentar la implantació de corredors de trànsit regionals, fomentant la millora de la connectivitat entre els estats participants sense litoral i el transport d’acord amb les normes aplicables del dret internacional”.

Al llarg d’aquests primers dies de la Sessió Anual de l’OSCE-PA, la cap de la delegació, Meritxell López també ha pronunciat un discurs davant la Comissió d’Afers Polítics reiterant el compromís d’Andorra amb el poble d’Ucraïna i apel·lant al suport de la població desplaçada, refugiats, i afectats per la guerra per part dels països de l’OSCE.

La Sessió Anual finalitzarà aquest dimecres, 3 de juliol, amb l’aprovació per part del plenari de la Declaració de Bucarest. Fins a la capital romanesa s’hi han desplaçat Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé (membre titular), i Carles Naudi i Noemí Amador com a membres suplents de la delegació del Consell General a l’OSCE-PA.