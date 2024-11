Andorra acollirà la pròxima reunió de l’Assemblea Regional Europa de l’APF

Núria Segués, Marc Magallon i Pere Marsenyach (Consell General)

La 36a Assemblea Regional Europa (ARE) celebrada a Pristina (Kosovo) ha confirmat que el Principat d’Andorra acollirà la 37a assemblea d’aquesta regió de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) del 19 al 22 d’octubre de l’any 2025. La decisió s’ha pres en la conferència de presidents de seccions a la qual va assistir Marc Magallon.

La Regió Europa de l’APF compta amb 35 seccions (13 seccions membres, 15 seccions associades i 7 seccions observadores) que representen tant parlaments nacionals com regionals. Generalment, les assemblees s’allarguen durant 4 dies, en les quals es combinen les reunions de treball, centrades principalment en temàtiques europees, que es combinen amb activitats que permeten conèixer la cultura i el país que acull l’assemblea. S’espera que vinguin fins al Principat d’Andorra unes 150 persones entre parlamentaris i tècnics de les delegacions.

Des del Consell General ja s’han iniciat els preparatius amb la publicació del concurs públic per a la contractació de la secretaria tècnica que s’encarregarà d’organitzar la trobada.

L’edició d’enguany de l’Assemblea Regional Europa, que ha comptat amb la participació de Marc Magallon, Pere Marsenyach i Núria Segués, ha tractat les conseqüències de les guerres híbrides i com aquestes suposen un perill per la seguretat i les democràcies europees. En els diferents debats organitzats s’ha analitzat el paper d’actors privats en els conflictes, més enllà de les tradicionals guerres entre dos estats o enfrontaments civils.

Un dels punts que s’ha analitzat ha estat el paper de les empreses tecnològiques en els conflictes actuals i el seu paper en la difusió de les notícies falses i la desinformació. A més, s’ha estudiat el paper dels estats per a garantir la seguretat dels comicis, com ha estat el cas de les accions preses per Bèlgica aquest any per a assegurar el bon funcionament de les eleccions europees, federals i regionals.