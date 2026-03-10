Andorra acollirà la 7a Reunió Global del Mountain Partnership per a impulsar el futur sostenible de les regions de muntanya

Andorra acollirà del 26 al 28 de març la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), una trobada internacional d’alt nivell que reunirà al país representants de governs, organismes internacionals, institucions acadèmiques i actors de la societat civil amb l’objectiu d’impulsar solucions per al desenvolupament sostenible de les regions de muntanya arreu del món.
La reunió, que se celebra cada quatre anys, està impulsada per l’Aliança i coordinada des de la FAO. L’Aliança per a les Muntanyes és un òrgan que agrupa més de 700 membres compromesos amb la protecció i el desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya.
Sota el lema Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes, la trobada (tindrà lloc a l’Hotel Yomo Cèntric) abordarà alguns dels principals reptes globals que afecten aquests territoris, com ara el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la necessitat de reforçar les economies locals o la resiliència de les comunitats que hi viuen.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que l’organització d’aquesta reunió al país s’emmarca en l’estratègia que impulsa el Govern per a situar les muntanyes al centre de les polítiques internacionals. “Acollir aquesta reunió és una oportunitat per a situar els Pirineus al centre de l’agenda internacional i reforçar el compromís global amb les regions de muntanya”, ha exposat.
Durant els tres dies de treball, Andorra rebrà representants de diversos governs —incloent-hi ministres, viceministres i secretaris d’Estat— de països com Alemanya, Armènia, Arzebadjan, Itàlia, Mongòlia, Montenegro, Nepal i Kirguizistan, així com responsables d’organismes internacionals com la FAO, ONU Turisme, la UNESCO, l’OSCE, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (UNDP) o la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC).
Debats sobre clima, ecosistemes i turisme sostenible
El programa, tal com ha detallat l’ambaixadora de Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, inclourà sessions plenàries, taules rodones d’alt nivell i diversos panells temàtics amb responsables polítics i experts internacionals. Entre els principals àmbits de debat hi haurà l’acció climàtica i l’adaptació de les regions de muntanya; la protecció i restauració dels ecosistemes; i el turisme sostenible com a motor de desenvolupament local. També es debatrà sobre el finançament del desenvolupament sostenible en territoris de muntanya; i el reforç de les economies i els sistemes agroalimentaris de muntanya.
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha subratllat que la celebració d’aquesta reunió als Pirineus té un significat especial per a Andorra: “Aquesta trobada és una oportunitat per a compartir experiències sobre com gestionar territoris de muntanya i avançar cap a solucions concretes per a garantir un futur sostenible per a les muntanyes”.
En aquest sentit, ha recordat que Andorra impulsa diverses iniciatives per a preservar el patrimoni natural i promoure un model de desenvolupament sostenible, com els 22 plans de de recuperació d’espècies, el reconeixement per part de la FAO del sistema agroalimentari andorrà com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial i el projecte de protecció del 30% del territori abans de 2030.
Un dels moments més destacats de la reunió serà l’adopció de la Declaració d’Andorra, un document que establirà orientacions i compromisos per a reforçar la cooperació internacional i avançar en la protecció i el desenvolupament sostenible de les regions de muntanya.
L’organització de la reunió també compta amb contribucions financeres dels governs d’Itàlia i Suïssa, cosa que reflecteix el seu compromís continu amb la promoció de l’agenda mundial de les muntanyes.
En paral·lel a la reunió global, Andorra acollirà també una conferència ministerial sobre cooperació en seguretat ambiental i resiliència a les regions de muntanya, amb la participació de ministres i alts càrrecs governamentals de diferents regions del món.
Durant els dies de la trobada també es podrà visitar l’exposició Mountains for the Future, organitzada per la UNESCO, centrada en el turisme responsable en territoris de muntanya.