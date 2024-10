Andorra acollirà els primers Campionats del Món de Freeride de la FIS el 2026

Andorra serà l’epicentre del freeride mundial de l’1 al 6 de febrer de 2026 (J. Bernard / Ordino Arcalís)

El Freeride World Tour (FWT) ha anunciat que Andorra serà la seu dels primers Campionats del Món de Freeride de la FIS, que tindran lloc de l’1 al 6 de febrer de 2026 a l’estació d’Ordino Arcalís. Aquest esdeveniment marcarà un moment històric per a aquest esport, ja que serà la primera vegada que el freeride celebrarà uns Mundials sota el paraigua de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).

Andorra ha estat durant més de deu anys una destinació de referència per al freeride, i l’acollida dels Campionats del Món consolidarà la seva posició com a epicentre global d’aquesta disciplina. L’esdeveniment no només reunirà els millors freeriders del planeta, sinó que també elevarà l’esport a noves altures, oferint una plataforma sense precedents per a l’esquí i el surf de neu freeride.

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha explicat que “després de més de 10 anys de presència permanent al circuit de l’FWT, vam creure que el nostre compromís amb el freeride havia d’assolir nous objectius i vam treballar amb la FIS Freeride per a convertir-nos en els primers organitzadors de la història dels Campionats del Món en el nostre esport. Per a Andorra i Ordino Arcalís, que ja s’han convertit en un referent mundial en freeride, és important crear un llegat que ajudi el freeride a créixer”.

Per la seva banda, el fundador i CEO del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, ha reforçat l’aposta pel Principat com a amfitrió destacant l’excel·lència del destí: “Andorra ha demostrat ser una destinació prèmium de freeride durant més d’una dècada, amb escenaris de primera classe i una hospitalitat excepcional. La FIS Freeride està molt emocionada d’escriure història amb els nostres socis andorrans. Els Campionats del Món de Freeride de la FIS són un pas important per a portar l’esquí i el surf de neu freeride a les audiències de tot el món”.

El sistema de classificació per a aquests primers Campionats del Món de Freeride de la FIS s’anunciarà el desembre de 2024, després de la validació final per part del Consell de la FIS, el proper 23 d’octubre.





Calendari del FIS Freeride World Tour by Peak Performance 2025

Paral·lelament, avui dijous s’ha anunciat el calendari del FIS Freeride World Tour by Peak Performance 2025, que comptarà amb sis cites arreu del món. En aquesta ocasió, Andorra no serà una de les seus del circuit de 2025, ja que estarà plenament focalitzada en l’organització dels Mundials de 2026, reafirmant el seu compromís amb l’èxit d’aquest esdeveniment històric.