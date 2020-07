Andorra acollirà el Multisport Festival del grup Ironman al 2021

The Ironman Group ha presentat avui l’Andorra Multisport Festival per al 2021. Els participants podran escollir entre una àmplia selecció d’esports, que inclou l’Andorra Winter Triathlon el març de 2021, així com el nou triatló Ironman® 70.3® Andorra, la prova de mountain bike Andorra MTB Classic, la cursa de ciclisme de carretera Andorra 21 Ports i la competició de trail running Trail 100 Andorra, previstes el juliol de 2021.

“Quan penses en una combinació excel·lent de turisme i esport, penses en Andorra. El país pot ser petit però viu amb enorme passió els esports i els esdeveniments esportius”, afirma el Director General Ironman a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Stefan Petschnig. “La selecció d’esports que conformen l’esdeveniment Andorra Multisport Festival reflecteix la diversitat que el país i els seus paisatges tenen per oferir. Competir amb els Pirineus com a teló de fons serà una experiència impressionant per als atletes, més enllà de la prova que decideixin escollir”.

“És difícil no enamorar-se d’aquest lloc quan es visita per primera vegada”, comenta el Director Regional Ironman al sud d’EMEA, Agustí Pérez. “Si volguessis crear una ubicació perfecta per a un festival multiesport, el resultat seria Andorra i l’esperit amb què el país i els seus habitants donen la benvinguda als seus visitants”, afegeix.

Segons el Ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, l’acord amb The Ironman Group ofereix a Andorra l’oportunitat “d’organitzar un esdeveniment multiesportiu únic, de millorar el nostre ecosistema esportiu i de promoure negocis en la indústria”. Gallardo també ha afirmat que “s’espera que l’impacte directe per a l’economia respecte a aquest acord sigui de més de 10 milions d’euros”.

La Ministra de Turisme del Govern d’Andorra, Verònica Canals, ha agregat que l’Andorra Multisport Festival és una manera perfecta de “presentar la infraestructura turística del país, no només en l’esport sinó també en l’oci, les compres, la gastronomia i el benestar”. També ha assenyalat que el perfil internacional dels participants en els esdeveniments de The Ironman Group “és una bona oportunitat per a arribar als visitants potencials perquè descobreixin el que el país té per a oferir”.