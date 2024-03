Andorra acollirà el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar del 20 al 22 de març

El ministre de Turisme, Jordi Torres (SFG)

La sostenibilitat i el benestar seran dos elements claus de la 12a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, que enguany introdueix per primer cop el terme benestar a la seva nomenclatura, convertint-se així en el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar. L’esdeveniment tindrà lloc la setmana vinent, els dies 20, 21 i 22 de març de 2024 i comptarà amb més de vint ponents internacionals que exploraran les noves tendències del sector posant el focus en l’oferta d’experiències sostenibles i de benestar.

Organitzada pel Govern i pel Comú d’Encamp, com a parròquia amfitriona, -juntament amb ONU Turisme- l’edició d’aquest any tindrà més de 30 ponents i moderadors de 9 països (Andorra, França, Espanya, Suïssa, Àustria, Bèlgica, el Marroc, Grècia i el Regne Unit).

Entrant al detall, els dies 20 i 21 l’activitat tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals debatran sobre qüestions com la sostenibilitat com a eix del desenvolupament del sector turístic, les noves tecnologies, la diversificació turística (en especial els productes turístics emergents que responen a les noves demandes dels viatgers del futur), així com la formació i capacitació necessàries per a fer front a aquesta transformació. La darrera jornada, el 23 de març, se centrarà a dur a terme activitats ludicotècniques a la parròquia d’Encamp per als assistents.