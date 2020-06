Andorra acollirà del 18 al 20 de setembre la tercera prova del Campionat del Món de Trial

La FIM (Federació Internacional de Motociclisme) ha publicat aquesta tarda el calendari actualitzat del Campionat del Món de Trial. Andorra acollirà la tercera prova del calendari, el cap de setmana del 18 a 20 de setembre a Sant Julià de Lòria. El canvis més rellevants són l’anul·lació de la qualificació del dissabte, per evitar aglomeracions al centre del poble, i que tornarà a ser una prova doblement puntuable ja que tindrà dues jornades senceres de competició, el dissabte 19 i diumenge 20 de setembre.

Les categories que competiran a la prova andorrana són les següents: TrialGP, Trial2 i Trial125 en categories masculines, i TrialGP Women i Trial2 Women en categories femenines. La FMA comptarà amb la participació de diversos pilots andorrans, en principi en les categories Trial125 i Trial2 Women.

El Campionat, posposat a causa de la crisi sanitària, ha vist com diverses seus han anat caient del calendari, tal com Japó i República Txeca. Finalment el campionat estarà format per 4 proves:

– 4 a 6 de setembre: Isola 2000 (França) – categories TrialGP, Trial2, Trial 125, TrialGP Women, Trial2 Women i Trial-E.

– 11 a 13 de setembre: Pobladura de las Regueras (Espanya) – categories TrialGP, Trial2, Trial 125, TrialGP Women i Trial2 Women.

– 18 a 20 de setembre: Sant Julià de Lòria (Andorra) – categories TrialGP, Trial2, Trial 125, TrialGP Women i Trial2 Women.

– 9 a 11 d’octubre (per confirmar): Tolmezzo (Itàlia) – categories TrialGP, Trial2, Trial 125 i Trial-E.

El campionat anirà acompanyat de normes sanitàries d’higiene i distanciament, i cada prova estarà subjecta a l’evolució de la pandèmia i a les normes dictades en aquell moment per les autoritats locals de cada país.