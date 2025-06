Andorra acollirà, al novembre, les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca

Murs de pedra seca (SFGA)

Andorra serà l’escenari de les Jornades de Pedra Seca – XIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional entre el 14 i el 16 de novembre, un esdeveniment enfocat en la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i al Principat el 2024.

Al llarg dels tres dies, hi participaran persones expertes, artesanes i amants del patrimoni de la pedra seca i de l’arquitectura tradicional, amb l’objectiu de donar veu i valor a l’ofici i a aquesta tècnica constructiva, amb la finalitat de fomentar-ne la preservació i el coneixement científic. Aquestes jornades estan organitzades pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports conjuntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte de cooperació transpirinenca Interreg POCTEFA Petra.

Aquest és un projecte cultural transfronterer de revaloració, preservació i promoció del patrimoni arquitectònic en pedra seca al Pirineu. Està cofinançat al 65% per la Unió Europea, a través del programa Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), sent l’objectiu d’aquest programa la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

També formen part d’aquest projecte la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), la Universitat de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Universitat de Pau i dels Països de l’Ador, la Comarca de Sobrarbe i els Parcs Naturals Regionals dels Pirineus Catalans i de l’Arieja. Hi col·laboren també el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Ordino, el centre sociocultural Cal Pal i els referents territorials dels governs autonòmics i regionals dels Pirineus.





Inscripcions obertes

Aquest dimarts s’ha obert el termini per a presentar resums de ponències per a aquestes jornades en temàtiques tan diverses com la recerca, la formació —tant reglada com no reglada— i l’ús de tècniques i materials tradicionals. Es poden enviar els resums abans del 15 de juny al correu electrònic: contacte_patrimoni@govern.ad.

També estan obertes les inscripcions per a participar com a assistents a aquestes jornades, a través de la web www.jornadespedraseca.ad. La inscripció és gratuïta i està dirigida a qualsevol persona d’Andorra, Espanya i França interessada en el patrimoni de la pedra seca i l’arquitectura tradicional i comptaran amb interpretació simultània als tres idiomes: català, castellà i francès.