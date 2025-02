Andorra acaba 18a al Team Combined amb Cande Moreno i Carla Mijares

Carla Mijares, a l’eslàlom del Team Combined. Foto: Alain Grosclaude Agence Zoom

Els Campionats del Món de Saalbach (Àustria) han celebrat aquest dimarts el Team Combined, una cursa en què una esquiadora feia el descens i un altra l’eslàlom. Cande Moreno i Carla Mijares han completat les seves mànegues i han deixat Andorra en la 18a posició final amb un crono total de 2.45.36, a 4.47 de la parella dels Estats Units -Breezy Johnson i Mikaela Shiffrin-, que ha deixat el crono en 2.40.89.

A la primera mànega, la de descens, Cande Moreno se situava amb el 22è temps amb 1.45.07, a 3.47 del millor registre. A la segona mànega, la d’eslàlom, Carla Mijares feia el 17è temps de mànega amb 1.00.29, a 1.90 del millor temps. Al final, el 2.45.36 situava a Andorra en la 18a posició.





La pròxima cursa, el gegant amb Verdú

Els Campionats del Món viuran una pròxima jornada importantíssima per a l’esquí andorrà amb el gegant en què Joan Verdú vol lluitar per tot. El calendari que resta d’aquests Mundials inclou el gegant masculí el divendres 14, l’eslàlom femení amb Carla Mijares el dissabte 15, mateix dia en què Alex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel lluitaran en la qualificació de l’eslàlom masculí per a estar en la cursa que està programada per al diumenge 16.





Carla Mijares: “Tenia ganes de fer una bona mànega i saber on podia estar”

Carla Mijares ha debutat als Campionats del Món de Saalbach a l’eslàlom del Team Combined. L’andorrana ha estat 17a de la seva mànega. Andorra ha acabat 18a.

Carla Mijares tornarà a competir el pròxim dissabte, a l’eslàlom femení, amb la primera mànega a les 9:45h i la segona a les 13:15h.





Carla Mijares, esquiadora: “Acabo la carrera bastant contenta, perquè al final em trec una mica l’espina en un esdeveniment així, creuar meta i, creuar el portilló de la manera en què volia afrontar aquesta situació. Estic molt contenta d’haver fet un esdeveniment una mica diferent, amb la Cande, un team event. Satisfeta i amb ganes de créixer una mica més per a l’eslàlom. A la sortida estava bastant nerviosa, tot i que tampoc no hi havia cap pressió ni res, però bé, al final tenia ganes de fer una bona mànega i saber on podia estar. Estic bastant contenta, he fet alguns errors, potser falta venir més a confiar en cada peu, però ja he tret una mica més el meu esquí a la llum”.

Josh Alayrach, entrenador de l’equip nacional de tècnica: “Avui estem molt contents, tot el contrari del que portem fent aquesta temporada. Ens estava costant, sabíem que teníem un bon nivell, però no acabàvem de demostrar-ho, no teníem la confiança, no ens sortien els resultats i al final no acabaven de sortir-nos-en per a agafar aquest punt i demostrar el nivell que tenim. Avui ha sigut una molt bona oportunitat, en aquesta cursa en la qual els nervis no són els mateixos, no t’estàs jugant tant, i sortir a la pista neta gràcies a la Cande ens ha anat súper bé, crec que la Carla ho afronta molt bé, amb algun petit error que es pot corregir, però molt contents, molt contents per ella, que serveixi per a créixer en confiança i per a veure que pot estar entre les millors”.





Cande Moreno: “Acabo els Mundials amb molt bones sensacions, esquio amb seguretat”

Els Campionats del Món de Saalbach han acabat per a Cande Moreno, que marxa després de fer la seva mànega de descens al Team Combined, amb bones sensacions, especialment, si fa una mirada enrere de com va arribar i com marxa. Avui ha fet el 22è temps en descens, fent un bon esquí i sense errors. Marxa dels Mundials amb molta confiança per a fer front a les pròximes curses: “Acabo els Mundials amb molt bones sensacions, esquio amb seguretat”.

L’andorrana ha marcat un crono a la mànega de descens del Team Combined de 1.45.07, a 3.47 de la millor, que ha estat la nord-americana Lauren Macuga, de l’equip 2 dels Estats Units, amb 1.41.60.

Cande Moreno, esquiadora: “He fet una bona baixada, he aconseguit treure’m la por d’aquesta primera corba, on vaig fer l’enforquillada l’altre dia a l’entrenament. En general crec que faig un esquí molt sòlid de dalt a baix. Estic molt contenta i la veritat és que m’he girat a mirar la pantalla quan he arribat pensant que havia fet una bona baixada amb un bon temps al costat, perquè la bona baixada estava, però no sé què ha passat exactament. Crec que estava una mica agafada, al final la neu ha escalfat molt i no podia deixar molt anar i no portava molt la velocitat, però si miro només la baixada en sí estic contenta perquè no he fet cap error, a nivell d’actitud ha sigut bona i estic contenta”.

“Al final m’emporto cinc baixades de descens als peus, una de supergegant, que a dia d’avui totes sumen. Vaig arribar aquí amb molt poc entrenament, encara amb inseguretats, i acabo els Mundials amb molt bones sensacions, esquio amb seguretat i està clar que ara l’objectiu són les pròximes Copes del Món i puc lluitar pel top30, estic molt segura, així que simplement anar apilant els totxos i arribarem”.

Xoque Bellsola, entrenador de l’equip nacional de velocitat: “Al contrari de la baixada del descens, avui la Cande, on tota aquesta primera part que estava condicionada per l’enforquillada del dia abans, esquia molt millor, i la veritat és que tota la seva baixada és molt bona, tècnicament està molt bé, domina la pista, està fent passos de gegant tècnicament i està sumant quilometres en descens, que és el que li fa falta per a afrontar ara el que ens ve de temporada. Una mica frustrat, sí, perquè penso que el seu esquí li hagués permès estar millor tant al descens com avui. Avui potser hauríem d’haver arriscat, la temperatura ha pujat molt, i podríem haver tingut un set amb els esquís amb menys de canto i poder alliberar més els esquís, però ens enduem molt bones sensacions perquè ella està esquiant molt bé. Està dominant, ahir vam estar entrenant en gegant i està esquiant molt bé i afrontem el que queda de temporada amb una setmana molt positiva”.

“L’equip ha crescut. La Cande, anem ara cap a les pròximes Copes d’Europa i les pròximes Copes del Món realment molt decidits i amb els objectius molt clars, i amb la Jordina, que està fent la Copa d’Europa molt bé, que està amb confiança, tampoc se’n va d’aquí igual, sinó amb més experiència i realment amb ganes de construir aquest equip per a tenir un equip competitiu en Copa del Món ben aviat”.





Cites pendents a Saalbach

– 14 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): gegant – Joan Verdú

– 15 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): eslàlom femení

– 15 de febrer (1a, 10:00h / 2a, 13:00h): qualificacions eslàlom Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel

– 16 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): eslàlom masculí