Andona Racing creix com a equip a la Copa Catalana Speed Republic, a Lleida

Bon paper de l’equip andorrà a Lleida (Andona Racing)

L’equip Andona Racing va protagonitzar una actuació destacada aquest cap de setmana a la Copa Catalana JERS – Trofeu Speed Republik, a Lleida, on va competir amb un bloc ampli i compromès en les categories júnior, sub-23 i elit. La jornada es va plantejar com un escenari per a treballar la tàctica col·lectiva, cohesionar i preparar-se per als pròxims grans objectius esportius.

Les corredores es van mostrar molt actives i dinàmiques durant tota la cursa, protagonitzant atacs, responent moviments i aprenent a llegir situacions de carrera en equip. “El balanç, més enllà dels resultats, és molt positiu per la implicació i actitud de totes”, assenyalen des de l’equip.

Tot i que no van poder aconseguir el pòdium de la general, sí que ho van fer a les diferents categories. Els millors resultats van ser:

Isis Baraldés – 2a Sub-23 i 4a a la general

Raquel balboa – 2a Elit i 5a a la general

Candela Pérez Luque – 6a Júnior i 6a a la general júnior





Resta de classificacions d’Andona Racing:

Ana Albalat Solé – 4a Elit i 10a a la general

Mirentxu Miquel Vignau – 6a Elit i 14a a la general

Esther Piquer Oliver – 12a Elit i 20a a la general

Mariona Morral Ferrandis – 14a Elit i 22a a la general

Ona Ferrando Lorenzo – 22a Elit i 30a a la general

Clara Riba Revert – 7a Júnior i 7a a la general júnior

Aquesta cursa formava part del pla de desenvolupament de les corredores, amb l’objectiu de continuar creixent com a bloc, enfortint les eines tàctiques i la cohesió de grup.

El pròxim repte per a l’equip serà la Volta a Guipúscoa, on es posarà a prova el treball fet, seguida de la cita de la Copa Catalana, a Granollers, on Andona Racing buscarà consolidar les bones sensacions mostrades a Lleida.