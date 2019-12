Andbank ha estat escollida millor entitat de banca privada a Andorra a 2019 per les publicacions Global Finance, International Finance i International Banker. Aquests tres premis reconeixen l’èxit i resiliència d’una entitat familiar amb gairebé nou dècades de trajectòria, la seva experiència en gestió patrimonial i la seva dimensió multijurisdiccional. International Banker ha guardonat a més el servei d’atenció al client d’Andbank com el millor d’Europa Occidental: un reconeixement a la centralitat del client en el seu model de negoci.

La revista Global Finance és una de les mes veteranes del sector bancari; publicada des de 1987, té difusió a més de 192 països a través de les seves edicions impresa i digital i enguany ha atorgat els seus cinquens ‘World’s Best Private Banks Awards for 2020’. Amb ocasió de l’anunci dels seus guanyadors, la publicació ha assenyalat que aquests premis reconeixen als bancs “que millor atenen les necessitats concretes d’individus amb grans patrimonis que volen augmentar, preservar i transmetre la seva riquesa”.

Per la seva banda, International Banker pertany al mateix grup editorial de les capçaleres International Director i Forex Focus, la seva difusió abasta a 60.000 líders financers de tot el món, i acaba de fer públics els seus ‘2019 Western & Eastern European Awards’, establerts segons la publicació per “reconèixer persones i organitzacions de primer nivell que estableixen nous punts de referència pel seu rendiment i per ampliar els límits de la indústria financera”.

En el cas d’Andbank, i en paraules d’Anna Olsina, Directora General Adjunta de l’entitat, “aquests guardons són un reconeixement a una història d’èxits que, en el proper 2020, ens permetrà celebrar els nostre 90è Aniversari. Premien el nostre compromís amb els clients, treballadors i accionistes, la nostra experiència acreditada en gestió patrimonial referent i de qualitat, el nostre model multijurisdiccional, que ens converteix en actor global, i fites més recents, com la nostra aposta per la innovació. També, validen els valors que impregnen tot el que fem i a tots els que treballem a Andbank: client, creativitat, emprenedoria, transparència, honestedat, respecte a les persones, professionalitat i meritocràcia”.

El 2018, el volum de negoci d’Andbank va superar els 23.000 milions d’euros, triplicant la xifra assolida el 2010 i amb un 82 % de recursos gestionats per la seva àrea internacional. L’entitat és també una de les més solvents i amb més liquiditat del món, com acredita un nivell de solvència del 15,76 % –gairebé 1,6 punts per sobre de la mitjana europea–, i una ràtio de liquiditat del 66,6 %. Per adaptar-se, a més, a l’actual i exigent context de mercat, només l’any passat Andbank va invertir 22 milions d’euros en projectes tecnològics, convençuda que el futur de la banca privada passa, segons Olsina, “per combinar la innovació i l’empoderament de la figura del banquer, com a expert i punt de contacte imprescindible per a una bona gestió patrimonial”.