Andbank renova el conveni de patrocini amb el pilot Frank Porté

Frank Porté i Maria Suárez (Andbank)

Andbank i Frank Porté han renovat el conveni pel qual acorden el patrocini de l’entitat al pilot fins al 2026. Maria Suárez, Directora de Banca País, i Frank Porté, han formalitzat la signatura a la seu central d’Andbank. El pilot Frank Porté es defineix com un pilot híbrid, ja que combina la seva especialitat tant en les curses reals com en les virtuals. Apassionat de l’automobilisme, Frank Porté es va iniciar en el Sim racing, formant part de l’equip ACA eSports i essent seleccionat per anar als FIA Motorsport Games 2024 a la categoria F4 Sim Racing (Olímpiades), en els quals va quedar en 6è lloc després d’una una remuntada espectacular.

Posteriorment, es va introduir en el món real en l’F4 francesa, amb una progressió sorprenent. Durant el 2024 va aconseguir 4 podis en 1r, 2n i 3r lloc, i va assolir la sisena plaça en la general. Aquest any, Porté ha obtingut l’oportunitat de formar part del programa Talent Pool de Porsche. Per aquest motiu, ha decidit fer el canvi d’especialitat de l’F4 a la Porsche Carrera Cup.

“Estem molt contents de continuar un altre any donant suport a l’excel·lent professional que és el Frank. Un jove amb un gran recorregut professional” ha comentat Maria Suárez. “A més representa una sèrie de valors com l’esforç, la constància i la il·lusió amb els quals ens sentim molt identificats”.

Per la seva banda, Frank Porté ha declarat que “és un honor poder tenir el suport d’una entitat amb el renom d’Andbank tan dinàmica al país. Suposa un estímul per a poder continuar amb el treball que he iniciat i seguir treballant per a assolir les fites que m’he proposat”.

A més del suport a Frank Porté, Andbank col·labora amb l’esport andorrà a través del patrocini a Irineu Esteve, Nahuel Carabaña, els Jocs dels petits Estats d’Europa 2025, la Federació Andorrana de Natació (FAN), la Federació Andorrana de Gimnàstica i la popular prova ciclista la ‘Purito’ Andorra, entre altres competicions.