Andbank preveu una ràpida recuperació de l’economia europea i una inflació més alta

Alex Fusté, economista cap del Grup Andbank i director d’inversions d’Andbank España, i Marian Fernández, responsable de macro d’Andbank España, han presentat aquest dimarts les seves previsions econòmiques i de mercats per al segon semestre de l’any. Així, l’entitat, que preveu per als pròxims mesos una revaloració del Stoxx Europe del 12,2% i del S&P del 11,7% abans d’aconseguir un punt de venda. Per a l’Ibex 35, Ibex35, amb un EPS projectat a 12 mesos de 553 euros, i usant un múltiple de 18, fixen el preu raonable en els 9.957 (amb un punt de venda en 12 mesos de 10.900).

Apunten que el debat sobre la inflació a Occident persistirà durant la segona meitat de l’any, generant soroll i una certa incomoditat en el mercat. Andbank té clar que la inflació de la dècada vinent serà més gran que a la de l’última dècada. En aquest punt, els experts afirmen que els preus seran més alts, però en cap cas descontrolats, i permetran que els bancs centrals evitin el temut moviment en “O”. Alguns factors que van ser deflacionistes han deixat de ser-ho, però molts altres persisteixen, la qual cosa mantindrà els preus globals ancorats.

L’entitat creu que als EUA, on la corba de tipus s’ha aplanat després d’unes previsions menys acomodatícies, la sorpresa pot venir pel costat d’unes perspectives extraordinàries que puguin decebre, ajudant a contenir el temor d’inflació, i contenir les taxes de llarg termini. Les condicions estan donades per a continuar fent costat a la renda variable.

A Europa, on el suport del BCE es manté, Andbank preveu una recuperació ràpida de l’economia i una inflació més alta, però continguda. Programes de compra d’actius estables, i suport explícit al mercat.

En l’àmbit de la geopolítica, els experts d’Andbank creuen que el “Build Back Beter World” o B3W del G7 es posiciona com a alternativa al finançament de la Xina i el seu Belt & Road Initiative (BIR), i que la Xina podria deixar d’exercir la seva pesada influència als països pobres a través dels seus crèdits ràpids i la denominada “debt-trap”. Una genuïna competència entre programes de finançament internacional com el B3W i el BRI de Pequín, seria molt bo per a les nacions emergents i en vies de desenvolupament, necessitades d’infraestructures.

En els mercats emergents, diversos factors poden donar un recorregut favorable a la renda variable i al deute en països com l’Índia, Vietnam, Taiwan o Mèxic. Al Brasil, la bona dada de PIB i el preu de les commodities ha portat al mercat a màxims, la qual cosa convida a la cautela.

L’entitat aposta en les seves carteres per la renda variable occidental, amb una rotació que torni des de posicions purament value cap a una més mixta davant la perspectiva d’un control en el pendent de la corba que no danyarà als valors considerats sensibles (o de llarga durada), com el growth. A Occident opten aplicar els matisos d’inversió que més es beneficiïn d’un entorn en el qual, si bé la inflació creixerà, on els temors d’inflació descontrolada es moderaran. Prefereixen títols de petita i mitjana capitalització a títols de gran capitalització, per tenir menys risc de refinançament en un entorn d’arracada en corba una mica més pronunciada. Continuen apostant per alguns Covid-lossers, enfront dels denominats Covid-winners. En països emergents, aposten per mercats Asiàtics, però molt acurats amb invertir només en països amb poc pes de l’electrònica en les seves exportacions (ja que aquest component es continuarà veient afectat mentre no se solucionin els colls d’ampolla generats en la indústria dels xips). Prefereixen l’Índia, Vietnam i Taiwan. A Llatinoamèrica, venen apostant pel Brasil, però els equips internacionals d’Andbank estarien posant el focus ara a Mèxic, després del gran ral·li del Brasil. Un altre mercat pel qual Andbank aposta és Israel. A nivell sectorial, Andbank manté exposició en sectors com la computació quàntica, la mobilitat, gestió i recuperació d’ecosistemes, defensa de la informació, o robòtica.

Estats Units

La dada d’inflació general es alta, però les expectatives comencen a cedir. La xifra de l’IPC de maig, alta un altre mes (+0,6%), va portar la inflació interanual al +5%. Va estar impulsada per majors preus de camions i automòbils de segona mà (+7,3%), que van representar aproximadament una tercera part de l’alça mensual, i pels de sectors sensibles a l’evolució de la pandèmia, com a tarifes aèries (+7,0%) o d’estacionament (+1,3%) i roba (+1,2%). La resta de la inflació general (exclosos sectors afectats per la pandèmia) va suposar 0,35 p.p. (d’aquests, 0,24 p.p. rendes de lloguer), donant mostres de fortalesa subjacent. Els ingressos salarials mitjans per hora van augmentar un 1,9% interanual (oci, restaurants i hotels, el +3,7% interanual), lamentant-se les empreses de l’escassetat de mà d’obra. La resposta d’alguns governs estatals va ser començar a suprimir prestacions per desocupació, havent declarat el govern federal que deixaria de proporcionar ajudes entre el tercer i quart trimestre de 2021. Aquesta mesura es proposa incentivar la volta al treball de la població desocupada que, per beneficiar-se d’aquestes ajudes, tria no fer-ho.

La Reserva Federal estatunidenca. La Fed va mantenir l’orientació de la seva política, amb els tipus d’interès sense canvis i les compres d’actius en 120.000 milions de USD al mes. El comunicat informatiu a penes ha canviat des d’abril: continua expressant que la inflació estaria impulsada en gran part per «factors transitoris», però admetent-se ja que havia deixat d’estar «persistentment per sota» de l’objectiu a llarg termini del FOMC del 2% (la frase està ara en passat). El protagonisme el va tenir el «diagrama de punts», que va sorprendre per la magnitud del canvi, ja que ara el punt mitjà correspon a dues previsions de tipus d’interès més alts per a final del 2023 (quan abans no es preveia cap). Powell va afirmar que la reunió de juny es podria considerar com un “parlar de què parlarem” a moderar gradualment l’oferta monetària (tapering), reiterant que el progrés econòmic encara quedava “molt lluny” i s’anunciaria amb anticipació per a garantir que el procés fos “ordenat, metòdic i transparent”.

Mercat de Renda fixa i corba de rendiments. Els preus dels bons van reaccionar enèrgicament a l’anunci de la Fed, però al final de la setmana la corba de rendiments s’havia aplanat significativament, amb els rendiments dels valors amb venciments a més llarg termini caient bruscament de nou al 1,44% (en fer-ho en 10,1 punts bàsics les expectatives d’inflació).

D’altra banda, els rendiments a 5 anys van acabar la setmana amb un augment de 13,6 pb, fins al 0,87%. En conjunt, això va deixar la corba de rendiments entre els bons a 5 i 30 anys en els nivells de finals de setembre, després del major aplanament setmanal de la corba (-26,1 pb) en gairebé deu anys. Seguim infraponderats en durada, amb un objectiu de final d’any del 2%.

Els diferencials de la renda fixa privada i dels bons d’alt rendiment van aconseguir el nivell objectiu que prevèiem per a final d’any, ja que van repuntar en fer-ho gairebé totes les classes d’actius de risc gràcies als estímuls fiscal, monetari i de vacunació. Els tres estímuls persisteixen, avalant un estrenyiment addicional dels diferencials. No obstant això, els tres seran menys forts en el segon semestre de l’any que en el primer, a més de que el nivell de valoració està ara més ajustat que a l’inici de l’any. Considerem que és probable que entrem en un període en el qual el rang de variació serà limitat durant un temps, per la qual cosa mantenim sense canvis l’objectiu del diferencial per a final d’any.

Mercat de Renda variable. En el que portem de 2021 el S&P 500 acumula una pujada del 13,27% i, el Nasdaq, del 10,09%. El nivell actual del S&P 500 és de 4.225 punts. Al maig el subíndex d’accions de valor (S&P 500 Value) va guanyar un 2,41%, mentre que el de creixement (S&P 500 Growth) va perdre un 0,89%. Mantenim un posicionament neutral davant els diferents sectors i elevem el punt de sortida a 4.812 punts.

Europa

Les enquestes continuen sent favorables, amb millores notables i lògiques en el sector serveis (PMI juny: 58; maig: 55,2). La inflació continua sorprenent l’alça (+2% interanual), si bé en nivells significativament inferiors als dels EUA, i sense pressions salarials apreciables. Per fi ha començat a arribar el finançament del programa de fons de recuperació pandèmica (NGEU) i en els pròxims mesos, a mesura que els recursos es distribueixin entre els membres de la UE (el primer tram del 13% es desemborsarà en 2021), aniran arribant notícies positives. En l’àmbit de les relacions exteriors, la visita de Biden a Europa va assenyalar el retorn de la diplomàcia estatunidenca, coordinant-se millor ambdues ara davant la Xina.

La reunió del BCE de juny va fer bones les expectatives, tant per la revisió a l’alça de les previsions macroeconòmiques com pel manteniment fins a setembre del ritme de compres actual (80.000 milions mensuals). Ara es preveu més creixement en 2021-2022 i preus més alts. Encara que Lagarde va descartar plantejar una moderació de l’oferta monetària per «prematura i innecessària», no va haver-hi unanimitat i sí més veus que van advocar per una altra postura destacant els riscos d’inflació (Alemanya, Països Baixos, Àustria). Setembre, amb les noves previsions macroeconòmiques, el programa de finançament NGEU plenament operatiu i la immunitat col·lectiva, podria donar ocasió a reduir les compres mensuals. També seria el moment de la Revisió Estratègica del BCE, on sembla haver-hi hagut avanços, amb algunes fonts apuntant a una convergència cap a la meta «simètrica» d’inflació del 2%. Encara que va haver-hi avanços (per exemple, es va resoldre la prolongada disputa sobre Airbus/Boeing), encara persisteixen àrees de desacord (és el cas de l’acer europeu).

Mercat de Renda fixa: deute públic i deute empresarial. Deute públic. Els mercats de renda fixa, que s’havien abonat a la continuïtat del suport del BCE amb rendiments a la baixa, van registrar més volatilitat després d’endurir-se la postura de la Fed en l’última reunió del FOMC. Efectes indirectes i la correlació amb els valors del Tresor estatunidenc haurien d’impulsar els rendiments europeus a l’alça durant l’any. Ens cenyim als nostres nivells objectiu previs.

Deute corporatiu. Sense canvis significatius, els diferencials continuen estrenyent-se. Des del BCE es va indicar que era prematur parlar de l’eliminació gradual del programa de compres d’emergència pandèmica (PEPP). Pensem que qualsevol ampliació de diferencials seria limitada, ja que les compres del BCE seguiran suport la cotització de la renda fixa, compensant-se les menors compres en el marc del PEPP amb les del programa de compres de deute del sector empresarial (per un import màxim mensual de 5.000 milions d’EUR). Per part nostra, mantenim el posicionament neutral davant el deute corporatiu de grau d’inversió (IG) i alt rendiment (HY), expressant una preferència per aquesta última i inclinant-nos pels valors qualificats amb BB i pel deute subordinat.

Mercat de Renda variable. La dinàmica de creixement del BPA probablement està tocant sostre, però no hauria de sorprendre atès que va rondar nivells màxims històrics. Això no hauria d’interpretar-se com a negatiu per a les accions, ja que l’activitat té l’aire de mantenir el seu vigor en el futur previsible. Si bé molts estan preocupats per un possible escanyament dels marges, pensem que les perspectives dels marges de benefici continuaran sent probablement satisfactòries. Pel que fa als sectors, l’escenari de tipus d’interès actual continua afavorint als cíclics, però cal esperar un retorn de les accions defensives a la volta de l’estiu.

Xina

La Xina de la pròxima dècada podria deixar de ser la que vam veure en la última dècada. Amb el llançament de la seva iniciativa “Build Back Better World” (B3W), les democràcies riques del món pretenen desplaçar al “Belt and Road Initiative” (BRI) de la Xina, i el seu “debt-trap diplomacy”. Segons el mandatari nord-americà, amb el B3W es pretén “proporcionar una alternativa de finançament més just, neta, sostenible i de qualitat per a projectes d’infraestructures als països de rendes baixes”. El G7 (i els països de l’OCDE) entenen que els nivells elevats de deute d’aquests països en vies de desenvolupament han estigmatitzat a aquests països, que veuen com totes les seves fonts de finançament estan baix estrès. En una anàlisi de l’OCDE, els països rics conclouen que “fa falta canviar l’enfocament cap al finançament d’infraestructures bàsiques d’aquests països estigmatitzats”.

L’èxit del B3W depèn d’alguna cosa més que declaracions d’intencions o promeses que, per cert, avui, encara no compten amb un pla concret de finançament. Però ja poden apreciar-se uns certs passos que ens conviden a pensar que el B3W ha començat a caminar:

DEGs: El G7 ha promogut que els països rics canalitzin alguns dels seus Drets Especials de Gir (DEGs) cap al FMI i el seu “Fons per a la Reducció de la Pobresa i el Creixement”. Addicionalment, els països rics han ordenat al FMI que ampliï els DEGs i destini fins a US$600bn a ampliar les reserves internacionals dels bancs centrals de països pobres. US Development Finance Corporation (o DFC): Entitat per a contrarestar l’activitat financera dels bancs polítics xinesos, i plantejar una alternativa de finançament als préstecs de Pequín (que solen comportar el que es denominen “hidden string attached”) Trilateral Blue Dot Network (o BDN): Es tracta d’una important iniciativa trilateral entre els EUA, el Japó i Austràlia per a crear un règim de certificació global en la qualitat de les infraestructures. L’objectiu del *BDN és desincentivar qualsevol capital privat a involucrar-se en projectes d’infraestructura (xinesos) que no rebin aquest segell de qualitat global. UE’s “Connecting Europe & Àsia”: Iniciativa que s’ha d’entendre també com a part integrant del B3W. Europa pretén, amb aquest esquema, substituir al BRI Xinès pel que fa a finançament de projectes d’infraestructures que uneixin totes dues regions, encoratjant una “connectivitat sostenible i basada en regles”.

Gairebé tots els països en vies desenvolupament ja estan profundament endeutats amb la Xina (que posseeix el 63% de tot el deute que 68 països de rendes baixes deuen als països del G20). Encara que aquest estoc de deute permet a la Xina exercir una forta influència sobre aquestes economies, deixa clar que hi ha ara menys espai per a continuar optant per la Xina com a via única de finançament.

Japó

Conjuntura: els fabricants van mantenir l’optimisme el juny

L’índex de confiança de fabricants Tankan de Reuters es va elevar de 21 al maig a 22 al juny. Els components d’equips de transport i productes metàl·lics van ser els que més van millorar; en canvi, els subsectors de materials es van mantenir en general sense canvis o es van afeblir. L’índex no manufacturer va caure de +2 al maig a 0 al juny. Els detallistes van patir una marcada deterioració, seguits de transports, serveis públics i altres serveis. Ara bé, les fortes expectatives d’un repunt en aquests sectors van portar a l’índex de perspectives fins a +10 per a setembre. La dada de l’IPC general de maig va ser del –0,1% interanual, enfront del –0,2% del consens i el –0,4% del mes anterior. Si s’exclouen aliments frescos i energia, la dada interanual va ser del –0,2%, enfront del

– 0,3% del consens i el –0,2% del mes anterior.

Política monetària: el Boix deixa inalterats els seus principals tipus de política. Segons el comunicat, els membres del consell van votar 8-0, amb una abstenció, a favor d’ampliar en sis mesos, fins al final de març de 2022, la durada del programa especial de suport financer enfront del coronavirus. La votació per a mantenir sense canvis els tipus objectiu a curt i a llarg termini es va aprovar per 7 a 1. Com a novetat, es va debatre la creixent importància dels problemes associats al canvi climàtic i va apuntar a la futura introducció d’una nova mesura de finançament per a facilitar els esforços del sector empresarial en aquesta àrea. Probablement es llançarà enguany, en substitució de l’actual programa per a sostenir les bases del creixement econòmic.

Índia

La raó per la qual el mercat hindú se sostingui malgrat la greu crisi pandèmica. Uns 20 estats han imposat restriccions que afecten el 80% de la població. Amb tot, els mercats financers i els actius indis han aconseguit evitar una correcció, amb la renda variable tancant el període en els nivells de partida i la moneda ferma enfront del USD. La raó és que el govern s’ha resistit a les pressions per a tancar totalment l’economia.

Sent l’Índia el segon país del món amb més infeccions en termes absoluts, i el tercer en defuncions, sorprèn que el mercat de valors continuï rondant màxims històrics. Això respon al fet que les importants desinversions d’actius indis pels fons estrangers (les majors des de març de 2020) van quedar compensades per les entrades d’inversors nacionals (principalment asseguradores i fons d’inversió). Els inversors locals semblen estar ja pensant en la superació de la pandèmia a l’Índia i en els efectes que tindran totes les mesures de reforma (en el sector industrial, agrícola, financer; del mercat laboral; tributària) preses en els últims mesos i anys, que pinten un panorama més prometedor per al país.

Tot i que la qualificació de solvència creditícia de l’Índia pot sofrir una revisió a la baixa, el mercat de deute local podria encaixar-lo bé, atès que està orientat sobretot cap a l’inversor nacional. De la mateixa forma, l’estabilitat de la rupia, gràcies al suport dels gairebé 600.000 milions de USD en reserves de divises en el RBI, confereix una gran capacitat d’absorbir pertorbacions externes.

Aquesta economia podrà recuperar el creixement estructural? O, més important, les empreses podran recuperar els seus nivells de beneficis rècord? Convé recordar que l’any passat, malgrat la pandèmia, les empreses van registrar molt bons resultats perquè van aconseguir retallar costos a un ritme superior al de la caiguda de la facturació. Ara, no obstant això, la capacitat de retallar despeses no és la mateixa, la qual cosa dificulta mantenir els marges. Les retallades salarials, sumats a la destrucció d’ocupació, limitaran la recuperació de les vendes. El que implicarà també contenció en els actuals nivells de valoració i l’evolució dels PER. Amb tot, si el govern persevera en l’agenda de reformes, el problema de les vendes podria ser temporal, la qual cosa faria que l’Índia continués explicant-se entre els països amb més potencial de les economies emergents.

Israel

La notícia més significativa procedent d’Israel és la formació del nou govern, amb Naftali Bennett com a primer ministre fins a setembre de 2023. Tot i que la nova coalició depèn d’una majoria molt fràgil (60-59) la base de la qual és heterogènia (vuit faccions), hi ha una certa sensació d’optimisme entre els inversors en preveure’s una major estabilitat política. Les esperances estan posades en la ràpida aprovació d’uns nous pressupostos de l’Estat després de gairebé tres anys sense ells, esperant-se que abordin alguns problemes importants, en particular els preus de l’habitatge.

Conjuntura econòmica. El PIB d’Israel va registrar en el primer trimestre de 2021 una caiguda anual del 6,5%, que respon principalment al menor volum d’automòbils importats (-86%) per efecte de canvis tributaris, la qual cosa va provocar una contracció del 3,2% en el consum privat. Excloent aquest component, el consum privat hauria crescut un 7,2% i la caiguda del PIB en termes anuals hauria estat del 2,5%. Un altre factor important a la caiguda va ser el consum públic (-23%) a causa del fort augment en el quart trimestre de 2020 motivat per la compra d’equips mèdics per a afrontar la pandèmia. Com a nota positiva, s’aprecia una millora en les exportacions de béns i serveis (+15%). L’IPC d’Israel va registrar al maig una alça del +1,5% interanual (+0,4% intermensual), sent la primera vegada en dos anys que aconsegueix l’objectiu del govern (1%-3%). L’alça de maig s’explica principalment per fruites i verdures, que van augmentar +3,4% en el mes, i calçat i confecció, que el va fer un 2%. La taxa de desocupació tendeix a baixar a mesura que obren més empreses i augmenta la contractació, preveient-se l’eliminació dels subsidis de desocupació per a finals de juny. La taxa de desocupació, exclosos els aturats per la pandèmia, és del 5,1% i, incloent-los, del 9,8%, la qual cosa representa una disminució respecte del 10,6% del mes passat.

Mercat de renda variable. La borsa israeliana va mantenir la tendència a l’alça, tot i quea menor ritme que en els últims mesos. A penes va haver-hi reacció al nou govern i els inversors estrangers van continuar sent la seva principal font d’activitat (inclou 63 empreses, d’elles 44 de tecnologia admeses a cotització en el TAXI enguany). Entre els valors que van encapçalar les pujades van estar els bancaris (+3%), principalment pel repunt de l’activitat econòmica i, en concret, de la hipotecària. Bank Mizrahi, líder nacional en préstecs hipotecaris, es va apreciar gairebé un 4% després de presentar un pla estratègic per als pròxims cinc anys l’objectiu dels quals era aconseguir una rendibilitat del 14,5% sobre la seva capital (està entre els millors valors locals en cartera). Les accions immobiliàries es van revaloritzar un 2,5% després de l’impressionant resultat de l’últim any (+61%), conseqüència de l’escàs parc d’habitatges en venda i d’una xifra d’habitatges en construcció inferior a la mitjana, que van exercir pressió a l’alça sobre els seus preus. Es tracta sens dubte del major desafiament al qual en l’àmbit econòmic s’enfronta el nou govern però, mentre aquest no apliqui mesures per a moderar preus, constructors, prestadors hipotecaris i altres participants en la indústria trauran partit de la situació. Encara que som molt optimistes sobre les perspectives a llarg termini de l’economia israeliana, pensem que el mercat es desaccelerarà, per la qual cosa adoptem ja una postura una mica més prudent.

Mercat de renda fixa. La tendència dels bons amb rendiments reals, tant en deute sobirà com d’empreses, a registrar considerables plusvàlues va tenir continuïtat al maig i principis de juny, recolzada per les altes cotitzacions de les matèries primeres i la disminució de la taxa de desocupació. No obstant això, un IPC inferior a l’esperat al maig (0,4% enfront del 0,5%) va atenuar aquests guanys. Continuem pensant que les principals raons de l’augment de la inflació són temporals i probablement conduiran a una moderació de la corba de tipus-terminis. Així i tot, i en contra de la tendència mundial, el rendiment del bo a 10 anys amb tipus nominals va continuar augmentant probablement a causa de la moderació en el subministrament de liquiditat al sistema financer pel banc central israelià.

El diferencial de rendiment dels bons amb grau d’inversió (IG) continua sent reduït, havent rondat els mínims històrics del deute corporatiu israelià (tant en els valors amb rendiments reals com els nominals). Continuem recomanant un posicionament meditat en el mercat de deute d’empreses. El diferencial de crèdit mitjà en l’índex TelBond60 vinculat a l’IPC s’ha reduït a 95 pb, des dels 99 pb de finals de maig i nivells anteriors a la pandèmia de 120–125 pb. En el cas del TelBond Shikli50 no vinculat a l’IPC, el diferencial mitjà s’ha estret a 93 pb, des de 109 pb a la fi de maig i nivells del diferencial anteriors a la pandèmia de 130–135 pb.

Brasil

El PIB del primer trimestre de 2021 (+1,2%) va superar amb escreix les expectatives (0,8%–1,0%), retornant a nivells prepandèmics i portant a nous màxims les previsions del banc central del Brasil per a 2021 (3,6%–4,6%). La majoria dels analistes atribueixen aquesta diferència a l’aguant de les empreses durant la segona ona de coronavirus que va afectar al Brasil en el trimestre. L’agroindústria i les manufactures van aguantar millor que durant la primera ona en 2020, gràcies a l’après en l’adaptació al treball des de casa, la gestió d’existències i les sòlides exportacions.

La indústria de serveis, que depèn molt més de la interacció personal, encara va registrar un trimestre negatiu. El mes passat el mercat borsari va créixer un 5,5% i el *BRL es va apreciar per sobre del 6% (el que implica una rendibilitat en USD al voltant del 12%).

La inflació acumulada va ascendir al maig al 8,06% i va impulsar a l’alça la previsió per a 2021, que ara se situa en el 5,9%, molt per sobre de l’objectiu del 3,75% i 55 pb per sobre del límit superior del rang objectiu (±1,50%). Això, al seu torn, està pressionant al Banc Central del Brasil (BCB) perquè acceleri el ritme de normalització dels tipus d’interès amb la intenció de reconduir la inflació al rang objectiu. El BCB va elevar el seu tipus de referència (+75 *pb) per tercera vegada enguany, situant-lo en el 4,25% (25 pb per sota del nivell prepandèmic), i va apuntar a un altre alça en la pròxima reunió. L’enquesta Focus del BCB suggeria una taxa Selic de cap d’any del 6,50% (enfront de 6,25% abans de la reunió del COPOM). Aquesta xifra, que encara està lluny dels tipus superiors al 10% del passat, hauria de permetre al Brasil anar rescabalant-se del creixement perdut en l’última dècada.

Mèxic

La decisió del banc central de Mèxic (Banxico) d’elevar la seva taxa de referència +25 pb (del 4% al 4,25%) va marcar la primera pujada des del final de 2018. Aquesta mesura va sorprendre el mercat, ja que el banc central havia qualificat l’alça de la inflació de transitòria; però Banxico es va decidir per la pujada al·ludint a la magnitud dels tipus i al temps prolongat en què han estat afectant la inflació, la qual cosa representaria un risc per al procés de formació de preus. L’escenari inflacionari es va complicar després de publicar-se les xifres de l’IPC del primer semestre (+6,02% interanual), que revelen un continu augment en la inflació subjacent (+4,58% interanual vs +4,37% al final de maig) i una inflació general impulsada pels preus agrícoles (+8,42% interanual) i de l’energia (+13,36% interanual). Banxico apunta a una meta d’inflació del 3%, amb un rang de ±1%. La redacció del comunicat de l’autoritat monetària sembla deixar la porta oberta a noves pujades enguany (en el qual hi haurà quatre reunions més). Quant a la governança de Banxico, López Obrador va designar a l’actual ministre de Finances, Arturo Herrera, com a nou governador una vegada que finalitzi el seu mandat a final d’any l’actual governador, Alejandro Díaz de Lleó.

Mercats financers: l’entorn intern i extern afavoreix a la renda variable. Renda variable. Com a nota positiva, el context global continua afavorint als actius de risc, amb major afluència de capital estranger al mercat borsari. Han millorat les perspectives de creixement als EUA, i també ho ha fet l’entorn polític en materialitzar-se la pèrdua de la majoria qualificada de Bruna. Persisteixen diversos riscos interns: i) pressupostos al setembre i reforma i fiscal; ii) taxes d’interès més altes per l’augment de la inflació; iii) menor IED a causa de l’erràtica política energètica. Reforç del posicionament en els sectors de materials (Cemex) i consum (Walmex) com a resultat de majors remeses i de l’efecte positiu del creixement estatunidenc. La cotització objectiu a 12 mesos del consens per a l’índex borsari de Mèxic (IPC) se situa en 55.000 punts; actualment està en 50.500 punts.

Renda fixa i tipus de canvi. El rendiment del bo estatunidenc a 10 anys en 1,50% situa el diferencial amb el bo mexicà en un mínim de 140 pb, per sota de la mitjana dels últims 12 mesos de 180 pb. La nostra perspectiva sobre el deute sobirà en USD continua sent negativa. La sorprenent pujada de tipus d’interès de Banxico va provocar una apreciació del pes del 2%, que va aconseguir el nivell de 19,8 pesos per dòlar. Mantenim l’objectiu de 21 pesos per dòlar per a 2021, amb una perspectiva negativa per a aquest encreuament canviari.

Argentina

Amb les eleccions legislatives acostant-se (les primàries el 12 de setembre i les generals el 14 de novembre), la política comença a dominar l’agenda. Amb índexs d’aprovació del trenta i escaig per cent i gairebé una cinquena part dels votants indecisos (en la seva majoria, peronistes), el govern va decidir implementar un conjunt de mesures per a impulsar el suport electoral: i) ampliar la despesa social, ii) revalidar augments salarials molt per sobre del 29% d’inflació implícit en els pressupostos de 2021, iii) augmentar la renda disponible reduint impostos i congelant tarifes, iv) incrementar la despesa en infraestructures.

l’Argentina va aconseguir un acord amb els països agrupats en el Club de París per a evitar un esdeveniment d’incompliment després de no abonar a temps els 2.400 milions de USD que deu (30/05). El país pagarà 430 milions de USD de principal en dues quotes iguals (21 de juliol i 22 de febrer) i disposarà de temps fins a març de 2022 per a acordar amb el Club una reestructuració permanent.

Quant a les negociacions amb l’FMI, el portaveu del FMI, Gerry Rice, va assenyalar que FMI i autoritats argentines continuen treballant en el nou programa de suport però sense cronograma específic de moment. Així mateix, el sotssecretari del Tresor estatunidenc, Wally Adeyemo, va tractar amb el ministre d’Economia de l’Argentina, Martín Guzmán, el nou programa del FMI. Després de la conversa, en un comunicat es va afirmar que «…un marc de política econòmica sòlid per a l’Argentina que brindi una visió per al creixement de l’ocupació del sector privat comptaria amb el suport dels Estats Units». La subdirectora de Gabinet, Cecilia Todesca, va replicar que l’Argentina tenia un programa, però que el problema era que al mercat no li agradava.

Inflació: desacceleració major de l’esperat. L’IPC general va augmentar +3,3% el mes de maig (+48,8% interanual), una xifra inferior a l’anticipada en l’enquesta de consens del Banc Central (+3,6% mensual) i bastant per sota de la xifra d’abril (+4,1%). La inflació en el que va d’any se situa en +21,5%. La inflació subjacent també es va desaccelerar al +3,5% al maig (+4,6% a l’abril), reflectint encara fortes pressions inflacionàries subjacents. Les tarifes regulades van augmentar +3,8% en el mes, mentre que els preus estacionals només ho van fer +1,5%. La desinflació sembla ser resultat del menor ritme de devaluació del pes argentí en els últims mesos, així com de la contracció dels agregats monetaris.

L’activitat econòmica es va contreure al març un 0,2% (xifra desestacionalitzada), des de -0,9% mensual al febrer. Respecte a l’any passat, l’activitat va créixer un 11,4% (dada afavorida per efectes de base). L’economia es manté un 10% per sota del seu pic de finals de 2017. La tendència a la baixa en els preus de les matèries primeres agrícoles (amb una caiguda de la cotització de la soia per sobre del 10% en les últimes setmanes) és un senyal d’advertiment per a l’Argentina, ja que els preus més alts són els que van permetre al govern augmentar les seves reserves en els últims mesos.

La bretxa entre el tipus de canvi paral·lel del Blue Xip Swap (BCS) i el tipus de canvi oficial, que va començar a ampliar-se des de finals d’abril, ascendeix ara a gairebé el 75% (tipus oficial: 95,4 ARS per dòlar; BCS: 167,5 ARS per dòlar).