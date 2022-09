Andbank presenta el nou Banc de Perruques Solidàries

Andbank ha presentat, avui dimecres, la creació del nou Banc de Perruques Solidàries que ha impulsat juntament amb l’organització Mechones Solidarios. A la presentació han assistit Josep M. Cabanes, sotsdirector general de Banca institucional, Maria Suárez directora de Banca País, i Nelly Garcia, de la perruqueria i centre d’estètica KERALA.

L’organització ‘Mechones Solidarios’ treballa des del 2013 en l’elaboració de perruques fetes amb cabell natural, que són possibles gràcies a les donacions que es fan de diferents llocs d’Espanya i d’Andorra.

El Banc de Perruques Solidàries cedirà les perruques de manera gratuïta a les persones que, a causa d’un tractament de quimioteràpia, han perdut el cabell o estan a punt de fer-ho. L’espai és el centre d’estètica i perruqueria Kerala, situat al centre d’Andorra la Vella, i comptarà amb l’assessorament de Nelly Garcia, una professional especialitzada en perruqueria i estètica oncològica.

En un inici, el banc comptarà amb 5 perruques disponibles de diferents estils i anirà augmentant el número a mesura que incrementi la demanda. Nelly Garcia, la persona especialitzada en perruqueria i estètica oncològica ha explicat quin ha estat el curs formatiu, que els dona la possibilitat d’acompanyar les persones que estan en aquesta situació des del moment ú fins a acabar el procés, per a explicar que els pot passar en la pell des que comencen amb la quimioteràpia fins a acabar-la.

Segons Josep M. Cabanes “Andbank som una entitat compromesa en la lluita contra el càncer, des de fa anys la nostra trajectòria va acompanyada de diverses accions i projectes destinats a contribuir, des de diferents àmbits, en la lluita contra el càncer.

Maria Suarez, per la seva part, ha comentat que “estic molt sensibilitzada en aquest tema i és un plaer poder ajudar a totes les dones que estan passant per aquesta situació i que, ara més que mai, necessiten el suport de tothom”.

Respecte al tractament de les perruques, Nelly Garcia ha comentat que “les perruques són de cabell 100% natural, però s’han de rentar i tractar amb productes diferents perquè la pell no pateixi.”

Paral·lelament s’organitzaran esdeveniments solidaris per a recaptar fons que ajudin a créixer aquest espai solidari. El pròxim esdeveniment previst serà el 19 d’octubre, dia mundial del càncer de mama, en el que s’organitzarà una jornada de donació de cabell amb el lema “Canvia el teu cabell per un somriure”. La donació es destinarà a Mechones solidarios per a la elaboració de perruques oncològiques.

La jornada s’ubicarà al mateix banc de perruques al centre d’estètica Kerala al Carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella.

Totes les persones que vulguin fer una donació de cabell ho podran fer el dia 19 d’octubre, entre les 10 h i les 19 h. Totes les participants rebran un obsequi d’agraïment i participaran en un sorteig. La llargada mínima per a poder fer la donació és de 30 centímetres i és indiferent si són cabells llisos, arrissats o tenyits.