Andbank organitza un concert solidari en benefici del Banc de Perruques oncològiques

Maria Suárez, de Banca País i Nelly Garcia de la perruqueria Kerala (Andbank)

Andbank ha presentat avui dimecres un concert solidari, la recaptació del qual, es destinarà en benefici del Banc de Perruques oncològiques. A la presentació han assistit Maria Suárez Directora de Banca País, i Nelly Garcia, de la perruqueria i centre d’estètica KERALA i responsable del banc de perruques.

Fa uns mesos, des d’Andbank es va impulsar la creació del banc de perruques solidàries d’Andorra la Vella. La demanda d’aquest servei ha anat en augment des del primer dia i, per aquest motiu, l’entitat ha volgut impulsar accions que permetin la recaptació de fons per a poder obtenir més perruques. El banc es va iniciar amb 5 perruques i actualment n’hi ha 10 en préstec.

El concert tindrà lloc el proper 20 d’abril, a les 20 hores, al centre de congressos d’Andorra la Vella. L’actuació anirà a càrrec dels cantants Agustín i Santi, les veus dels mítics grups Los Diablos i Los Mustang.

Les entrades ja són a la venda a través de la web del Comú andorralavella.ad/entrades i a la Llacuna, de dilluns a divendres de les 8 h a les 15:30h.

El preu de l’entrada és de 10 euros i, gràcies a la col·laboració dels patrocinadors: Andorra Telecom, Caldea, Comú d’Andorra la Vella, Gala, Molines Patrimoni i Yomo Hotels, es destinarà l’import de l’entrada íntegrament al banc de perruques per la compra de noves perruques.

El servei del banc de perruques solidàries, que està ubicat al centre d’estètica Kerala, és totalment gratuït i es cedeixen les perruques a les persones que, degut a un tractament de quimioteràpia, hagin perdut el cabell o estiguin a punt de fer-ho, amb l’assessorament d’una professional formada en perruqueria i estètica oncològica.

Segons Maria Suárez, “l’entitat està molt compromesa en la lluita contra el càncer, des de fa anys la nostra trajectòria va acompanyada de diverses accions i projectes destinats a contribuir en aquest tema, i seguirem organitzant accions per a col·laborar-hi, sobre tot amb el banc de perruques, un projecte que aporta molt per a totes les persones que estan passant per aquesta situació”.

Nelly García, per la seva part, ha comentat que “és molt important tenir molta ajuda i el suport de tothom ja que estem tenint força demanda i cada perruca i cada persona és diferent, per això necessitem material per a poder adaptar-les bé, la imatge per a aquestes persones és important perquè el seu estat anímic sigui fort”.