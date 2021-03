Andbank obté un benefici de 29,5 milions d’euros, més d’un 5 % més respecte al 2019

Andbank va tancar l’any passat amb un benefici de 29,5 milions d’euros, més d’un 5 % més respecte de l’any anterior. La positiva evolució del negoci en les places on és present, l’obertura de noves oficines, així com la firma d’operacions corporatives ha fet que el banc incrementi el volum d’actius sota gestió un 11,4 %, fins als 26.567 milions d’euros. Aquesta xifra inclou l’adquisició de Bank Degroof Petercam Spain, entitat de banca privada que el Grup Andbank va adquirir el mes de juny. D’aquesta manera, i en un any marcat per la pandèmia, el volum de negoci del Grup va créixer un 12,1 %, assolint els 28.587 milions d’euros.

Els bons resultats de l’entitat, que celebra aquest any el seu 90è aniversari, donen continuïtat al creixement experimentat pel banc des de fa deu anys i situen Andbank com una de les principals referències en banca privada al Principat i la primera del país per volum de negoci. Aquest fet ha estat reconegut per la revista The Banker, del Grup Financial Times, que li va atorgar els premis de Millor Banca Privada i Banc de l’Any a Andorra.

Solvència i liquiditat

Els principals indicadors de rendibilitat del Grup confirmen la robustesa del seu model de negoci amb un ROE del 5,64 % i un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) d’un 13,70 %.

A més, el 2020 l’entitat va continuar amb una gestió eficient que li va permetre arribar als 538 milions d’euros de recursos propis i situar les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre dels paràmetres exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En concret, la ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 17,18 % consolidat i un 27,91 % a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100 % amb un 190,26 %. La ràtio de morositat es va establir en el 3,10 %.

Presència internacional

Una de les claus de l’èxit del creixement del Grup Andbank ha estat la seva aposta per créixer a nivell internacional. L’entitat, que va iniciar aquesta estratègia l’any 2008, avui dia està present en 12 països, incloses les principals places financeres a nivell mundial. El 2020, l’àrea internacional va representar el 84 % del total d’actius gestionats.

La diversificació a nivell mundial és un dels principals eixos de creixement i una de les principals raons per les quals Fitch va confirmar l’any passat la qualificació creditícia a llarg termini BBB d’Andbank. A més de la “diversificació de fonts d’ingressos, més gran que les dels seus competidors nacionals”, l’agència va destacar la seva solidesa i la qualitat dels seus actius.

Digitalització en context de pandèmia

En el marc transformacional del Grup, cal remarcar que el compte de resultats del Grup absorbeix més de 31 milions d’euros d’impacte en tecnologia. El Grup continua amb la seva aposta per la digitalització iniciada fa 3 anys amb l’objectiu de fer més eficients els seus processos i oferir un servei cada vegada més àgil i proper als seus clients. Gràcies a la seva plataforma, l’entitat ha pogut continuar operant amb normalitat en tots els països en els quals està present en un context de confinament degut a la pandèmia.

Al llarg de l’any 2020, l’entitat va seguir donant passos en aquest sentit i va llançar una nova versió operativa de la seva plataforma de banca digital(e-andbank, i de l’app Andbank Wealth) en quatre idiomes. Tots aquest esforços han estat reconeguts amb l’entrega del premi a Millor Banca Digital del 2020 a Andorra per la revista International Finance.

En aquest marc, destaca MyInvestor, el neobanc d’Andbank, participat també per El Corte Inglés Seguros i AXA Espanya que ha aconseguit recentment els 1.000 milions d’euros de xifra de negoci (saldo en comptes, inversió i hipoteques) consolidant el seu lideratge com a la fintech més gran espanyola per volum i la 13a. d’Europa. El neobanc aconsegueix aquesta fita després d’haver multiplicat per 10 la seva xifra de negoci en tot just 20 mesos, des de juliol de 2019, quan va superar els 100 milions.

Compromís social

Un dels pilars i objectiu estratègic de la responsabilitat social corporativa de l’entitat és la lluita contra el càncer. Amb aquest compromís, el Grup continua donant suport com a soci fundador de l’SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, a la Fundació FERO i a CRIS contra el Càncer a través del seu fons Global Sustainable Impact.

A més, durant l’any passat, Andbank va promoure diverses iniciatives amb organitzacions per tal de donar un suport extraordinari tant a la investigació per a la cura del càncer, a través de la Primera Gala Benèfica, com a altres iniciatives solidàries sorgides amb motiu de la crisi del coronavirus.