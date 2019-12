Andbank ha presentat avui l’acord pel qual l’entitat patrocinarà al pilot andorrà Albert Llovera durant les temporades 2020, 2021 i 2022. La primera competició on s’escenificarà aquesta col·laboració serà l’imminent Ral·li Dakar de 2020, on Llovera formarà part del Team de Rooy en la categoria de camions.

La presentació d’aquest acord ha servit també per inaugurar l’exposició del cotxe oficial de Llovera, instal·lat des d’avui i fins al 20 de gener al passatge del CCA, a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella, i ha comptat amb la participació del mateix pilot i d’Alain Cabanes, Conseller de Joventut, Participació Ciutadana i Esports d’Andorra la Vella, Anna Olsina, Directora de negoci d’Andbank, i Josep MªCabanes Sots Director general de Banca País.

La tornada d’Albert Llovera (Andorra, 1966) al Dakar es produeix després de dos anys d’absència i serà la seva sisena participació a la prova, després del seu pas per les categories de cotxes (2007 i 2014) i buggys (2015), i de les dues edicions on va completar el seu recorregut al volant d’un camió. Aquest any, Llovera pilotarà a més un dels tres camions del Team de Rooy holandès: l’equip oficial de la marca Iveco, i el vehicle amb més prerrogatives d’èxit dels que ha pilotat fins ara.

Durant la presentació d’avui, Llovera ha agraït a Andbank “retrobar-nos en aquesta col·laboració i tornar a caminar junts. Afronto el Dakar amb moltes ganes, tot i ser el tercer pilot de l’equip, i sé que he d’estar ben alerta per si es produeix cap retirada o incident”.

Anna Olsina, Directora General de Negoci d’Andbank, ha afirmat que “el patrocini d’Andbank a l’Albert durant les properes tres temporades reflexa el nostre compromís amb l’esport andorrà i amb la seva projecció internacional, però també presenta un especial encaix amb valors molt arrelats a la nostra entitat, com ara l’afany de superació o el treball en equip, imprescindibles en proves tan exigents com el Dakar. També compartim la vocació de fer una contribució positiva a la societat, exercida en el cas de l’Albert a través del seu rol d’ambaixador d’Unicef”.

Per la seva banda, Alain Cabanes, Conseller de Joventut, Participació Ciutadana i Esports d’Andorra la Vella, ha assenyalat que “la nostra institució també patrocina a l’Albert, ja que és un bon referent i un gran exemple per a la nostra parròquia. Nomes podem desitjar-li grans èxits i sort en la seva imminent aventura”.

Albert Llovera és un dels esportistes i personatges públics més emblemàtics d’Andorra, no només per la seva reeixida trajectòria en l’àmbit de l’automobilisme, que es remunta a 1987, sinó per la seva història de superació personal. En virtut del seu nou acord amb Andbank –que reedita al que ja varen mantenir pilot i entitat entre 1999 i 2005, que va donar lloc a fites esportives com un segon lloc al Campionat de Catalunya de Ral·lis, un Campionat de Catalunya de Turismes o una setena posició al Ral·li de Finlàndia–, Llovera no només correrà amb la marca d’Andbank al seu vehicle i equipament, sinó que impartirà conferències i participarà en diverses campanyes de l’entitat.

A més del seu suport a l’Albert Llovera, Andbank col·labora amb l’esport andorrà a través del Comitè Olímpic Andorrà (COA), de l’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), de la Federació Andorrana de Natació (FAN) i de la popular prova ciclista la ‘Purito’ Andorra.