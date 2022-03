Andbank llança el fons Actyus Fintech I per aprofitar la disrupció en el sector financer

Andbank, entitat especialitzada en banca privada, llança el fons de capital de risc Actyus Fintech I que, amb un volum de 60 milions d’euros, invertirà en companyies fintech de Llatinoamèrica, Europa i els Estats Units.

El fons ja té les seves primeres inversions tancades participant pari passu amb fons internacionals de primer nivell:

Gringo (el Brasil): ronda B liderada per VEF, fons especialitzat en fintech

Mundi (Mèxic) ronda A liderada pel fons Union Square Ventures

Creditas (el Brasil): ronda pre-IPO liderada per Fidelity Asset Management

2 inversions (els Estats Units i el Brasil) en rondes llavor al costat d’altres fons internacionals

Dins del fons existirà també una participació a MyInvestor. El portfolio estarà compost per unes 30 companyies de l’ecosistema fintech internacional en diferents fases de maduració, de les quals prop de 15 companyies seran ‘capital llavor’ (entorn d’un 5% del volum fons), 8 sèries A (15% de la grandària del fons), 7 seriïs B (20% del fons), 2 estaran en fase pre-IPO (10% del fons). El 50% estarà destinat a acompanyar a les participades en les seves següents rondes de capital (follow-on).

Venture partners internacionals de primer nivell

El fons comptarà amb un equip d’assessors amb gran reconeixement en el sector *fintech, entre els quals es troben Sergio Furió, fundador i CEO de Creditas, Pau Sabria, co-fundador de Olapic, venuda a Monotype, i co-fundador també de Remotely.works; i Salvador Mas, Head of Digital a Allfunds Digital, fundador de Openfinance, venuda a BME, i de Finametrix, venuda a Allfunds.

Els venture partner així com directius i empleats d’Andbank participaran en el fons amb 2 milions d’euros en el fons, mentre que el Grup Andbank invertirà 6 milions d’euros.

El llançament d’aquest fons per part d’Andbank, precedeix la constitució d’una gestora de capital de risc en els pròxims mesos. L’entitat ha creat una RAIF luxemburguesa per a professionals i inversors estrangers i un FIL (fons d’inversió lliure) que inverteix en aquesta RAIF, per a detallistes a Espanya.