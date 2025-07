Andbank i Myandbank ofereixen Apple Pay per a millorar l’experiència de pagament dels seus clients

Myandbank segueix creixent tenint cura dels seus clients (Andbank)

Andbank i Myandbank, el banc degà del país i el canal 100 % digital d’Andbank, llancen Apple Pay, la manera de pagament segura, ràpida, senzilla i privada que millora l’experiència de pagament dels clients que disposin d’un iPhone, iWatch, iPad o Mac.

Configurar Apple Pay només porta pocs segons. Tan sols cal obrir Apple Wallet en el dispositiu. A continuació, seleccionar “Afegir targeta” i escanejar o introduir les dades de la targeta VISA de dèbit o crèdit. Un cop fetes les passes, ja es poden realitzar pagaments amb el iPhone o el iWatch a la majoria de botigues físiques i amb iPad o Mac en línia, que permeten pagaments a través d’Apple Pay.

A més de la comoditat del pagament amb el mòbil, aquestes transaccions destaquen per l’alta seguretat. Apple Pay no comparteix el número de targeta real dels clients amb els proveïdors a les botigues físiques o en línia, per la qual cosa la informació roman segura.

Amb aquest servei, Andbank i Myandbank impulsen l’ús de les seves targetes com a mitjà de pagament. Les targetes de Myandbank són gratuïtes i no tenen comissions d’emissió, manteniment o renovació. Tant a Andbank com a Myandbank, les targetes gaudeixen d’assegurances contra l’ús fraudulent i cobertures per accidents en viatge.