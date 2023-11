Andbank i la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 signen el conveni de col·laboració

A la taula, Manel Cerqueda, Xavier Espot i Jaume Martí (Andbank)

Andbank i el Patronat dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 han signat el conveni de col·laboració que referma Andbank com a patrocinador oficial del Jocs que se celebraran a Andorra el 2025. A l’acte han assistit el President d’Andbank, Manel Cerqueda, el cap del Govern, Xavier Esport i el president del COA, Jaume Martí, ambdós com a copresidents del Patronat dels Jocs, així com la Ministra de Cultura, Joventut i Esports i altres membres del Patronat i del comitè organitzador.

Arran de l’anul·lació dels Jocs del 2021 per la pandèmia del coronavirus, Andbank i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) van posposar el conveni fins a conèixer la següent data en la que es podrien celebrar els Jocs a Andorra. Aquests tindran lloc del 26 al 31 de maig del 2025.

La col·laboració entre ambdues entitats es va iniciar el 2004, justament amb el projecte dels Jocs dels Petits Estats que van aterrar a Andorra el 2005. Des d’aleshores, Andbank és el patrocinador oficial del Comitè Olímpic Andorrà, mantenint un gran compromís i una bona entesa que els duu a continuar per la celebració d’aquests jocs del 2025, els quals s’espera que siguin un gran èxit tant de participació esportiva com de col·laboració ciutadana i d’organització.

“L’experiència dels Jocs dels Petits Estats a Andorra el 2005 va ser excepcional, amb una gran acollida. Amb aquests jocs, Andorra va demostrar del que és capaç de fer a l’hora d’organitzar grans esdeveniments com aquests, per la qual cosa, creiem que els propers tindran més èxit encara, i Andbank estarà sempre present refermant el nostre compromís amb el país i per a donar-los tot el suport possible” va manifestar Manel Cerqueda.

Per al cap del Govern, Xavier Espot, la implicació pública no és suficient per a organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques i, “una vegada més, Andbank mostra el seu compromís amb el COA, els Jocs i el més important: el seu compromís amb les federacions, reconeixent i premiant l’esforç dels nostres esportistes i els valors que es desprenen de l’esport. I és que possiblement l’àmbit de l’esport és un dels millors exemples de la importància de connectar la societat civil amb la dinàmica econòmica, amb l’establiment d’aquests mecanismes de col·laboració”, assenyala Espot.

Per a Jaume Martí, “l’ajuda d’Andbank és valuosa ja que, indirectament, estan ajudant amb el seu patrocini a totes les federacions”, ha expressat també que “és molt important que sapiguem reconèixer els esforços que fan tots els atletes, tant els que van a competir com els que no poden fer-ho, per això l’ajuda d’una entitat com Andbank sempre és molt reconeguda”.