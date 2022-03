Andbank i la Federació Andorrana de Natació renoven la seva col·laboració per tres anys més

Andbank i la Federació Andorrana de Natació (FAN) han anunciat aquest dimarts a la seu de l’entitat bancària la renovació de l’acord de col·laboració per un espai de tres anys més.

L’acte ha comptat amb l’assistència de Joan Clotet, President de la FAN i Josep M. Cabanes, sotsdirector general de banca país, en representació d’Andbank. També han estat presents Alfonso Maltrana, director tècnic de natació, Natàlia Meca, directora tècnica de natació artística, a més del vicepresident Xavier Domingo.

“La FAN ha fet un magnífic treball durant les darrreres temporades i està assolint el seu fruit, per això des Andbank volem seguir apostant per aquest equip d’esportistes, que s’esforcen i no paren de crèxier competició a competició”, ha declarat Josep M. Cabanes d’Andbank.

Per la seva banda, Joan Clotet ha destacat que “la renovació de l’acord de col·laboració amb Andbank és fonamental per a la FAN per poder assolir tots els reptes i objectius que ens hem marcat en un full de ruta que arribarà fins al 2025, als jocs del Petits Estats que se celebraran a Andorra”

Clotet ha reiterat el compromís de la Federació per “guiar els nostres nedadors per formar un equip fort i guanyador que representi a Andorra a nivell internacional”. Durant aquests anys d’aturada per la pandèmia, ha estat un punt negre per a la base dels equips que ho han passat malament. Però ho han pogut anar superant i ara des de la federació es vol retrobar aquesta base que ha d’anar pujant.

Clotet ha informat també que aquest full de ruta no s’ha creat només amb la finalitat del Jocs d’Andorra, durant aquests any hi hauran moltes altres competicions i importants, com ara els imminents campionats europeus de Budapest, els Jocs dels Petits Estats de Malta l’any vinent, o els Jocs Olímpics el 2024 de París, entre d’altres.

Així mateix, ha recordat que el treball fet fins ara ha estat també molt important, per aconseguir que alguns nedadors aconsegueixin beques olímpiques, com la Nàdia Tudó i el Tomàs Lomera, així com el Patrick Pelegrina, que ha assolit una beca FINA.

Pel que fa a la Federació internacional, tenen el seu suport en la formació i titulacions d’entrenadors. L’any passat ja van impartir dues formacions, en natació i artística, i enguany la FINA ha acceptat que es pugui impartir el curs de segon grau de natació.

Un altre punt d’aquest projecte de la Federació és la revisió dels convenis que tenim amb les federacions veïnes. Ja ho hem fet amb la catalana i esperem aviat fer-ho amb l’espanyola i francesa, i també ho volem fer amb altres clubs estrangers. Aquests convenis ajudaran als nedadors que marxen a estudiar fora del país que puguin continuar entrenant i seguint amb la seva carrera esportiva.

“Estem segurs que aquest projecte tan ambiciós que ens hem marcats ens ajudarà a tenir una base ferma i a assolir molts èxits” ha conclós Joan Clotet.