Andbank i COA renoven el conveni de col·laboració

Andbank i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) han presentat aquest dimarts a la seu social del banc, la renovació del conveni de col·laboració anual entre ambdues entitats fins al 2025. A l’acte hi han assistit Josep Maria Cabanes, sots-Director General de Banca País d’Andbank i el president del COA, Jaume Martí. La col·laboració entre les dues entitats es va iniciar el 2004, justament amb el projecte dels Jocs dels Petits Estats que van aterrar a Andorra el 2005.

Des d’aleshores, Andbank és el patrocinador oficial del Comitè Olímpic Andorrà, que manté un gran compromís amb una bona col·laboració que duu a continuar-la uns anys més, fins al 2025. Durant aquests propers anys tindran lloc importants projectes i competicions, com ara els Jocs Olímpics de Beijing aquest hivern, els Festival Olímpic europeu de la joventut, que se celebrarà el mes de març a Finlàndia, així com els propers Jocs Olímpics de París el 2024.

“Tot i que Andorra és un petit país i, per tant, no tenim un gran volum d’esportistes com els països veïns, déu-n’hi-do el treball que s’està fent i les fites que estan assolint els nostres esportistes” ha comentat en Josep M. Cabanes. Per a Jaume Martí, l’ajuda d’Andbank és valuosa, ja que, indirectament, estan ajudant amb el seu patrocini a totes les federacions”, ha expressat també que “és molt important que sapiguem reconèixer els esforços que fan tots els atletes, tant els que van a competir com els que no poden fer-ho, per això l’ajuda d’una entitat com Andbank sempre és molt reconeguda”.

Pel que fa als propers jocs olímpics de Beijing, pels quals només queden menys de 50 dies per a la celebració, hi ha sis places per participar-hi, però encara “estem a l’espera que la federació d’esquí confirmi quants esquiadors hi participaran.

També, caldrà esperar a les mesures de prevenció i seguretat contra la Covid-19 del govern xinès. Però de moment, els jocs d’hivern continuen el seu curs.