Andbank i COA presenten l’equipament que la delegació andorrana portarà als Jocs Olímpics de Tokio 2021

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha presentat avui a la seu social d’Andbank, el seu patrocinador, la vestimenta que portarà la delegació andorrana als Jocs Olímpics de Tokio 2021, que tindran lloc del 23 de juliol al 8 d’agost.

A l’acte hi han assistit Josep Maria Cabanes d’Andbank, el president del COA, Jaume Martí, i el cap de missió, Jordi Orteu. Orteu ha confirmat els membres de la delegació andorrana que es compondrà dels dos atletes, Mònica Dòria i Pol Moya, de tres tècnics, Antoni Cadena, Cristian Tobio i Juan Ramon Moya, i del cap de missió, Jordi Orteu. La delegació sortirà cap a Tokio en diferents dies, del 5 al 15 de juliol.

Els esportistes participaran en les seves respectives especialitats: Dòria, que és l’única andorrana classificada per a disputar els Jocs, ho farà en canoa i caiac, mentre que Moya en atletisme, en 800 metres llisos. Moya actualment està entrenant a Madrid.

Josep M. Cabanes ha encoratjat els esportistes perquè “puguin aconseguir els millors resultats, que sabem que ho intentaran, i que duguin el nom d’Andorra ben alt”. També ha afegit que “per Andbank és un plaer seguir apostant pels esportistes del país, per això volem donar-los el suport més gran possible”.

Jaume Martí ha manifestat que “sé que donaran el màxim per assolir bons resultats i esperem tornar a sentir l’himne d’Andorra en un village olímpic”. Ha expressat també que “és molt important que tothom sàpiga reconèixer els esforços que fan tots els atletes, tant els que van a competir com els que no poden fer-ho”.

Pel que fa al banderer, Orteu ha comentat que s’està valorant la possibilitat que en la inauguració porti la bandera Mònica Dòria i en la clausura dels jocs ho faci Pol Moya. Respecte a les mesures de seguretat sanitàries, ha confirmat que hauran de dur una PCR feta 96 hores abans, a més de les proves que s’aniran practicant durant cada dia de l’estància a Tokio.

